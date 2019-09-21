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徵展報名數創新高！文策院攜手10家圖像角色品牌開拓國際市場

2019-09-21 09:08有.設計 uDesign

108年FT計畫評審合照。圖/文策院提供
108年FT計畫評審合照。圖/文策院提供
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首次由文化內容策進院（TAICCA）主辦的Fresh Taiwan「2019上海國際品牌授權展」徵展活動，報名家數突破往年，原創圖像角色類型分布更廣泛，包含影像、插畫、漫畫、動畫、遊戲、卡通、藝術等，圖庫元素豐富多元性為歷屆之最！經評選會議審查後，9月20日公布10家正選參展名單及3家備取名單。10家優秀圖像角色品牌將於10月16日至18日，由文策院帶領進軍上海國際品牌授權展。

本次Fresh Taiwan共計邀請7位國內外專業人士組成評審小組，成員包括文策院全球市場處陳姿蓉處長、國際藝評人協會臺灣分會謝佩霓理事長、福福好創意有限公司洪佳吟執行總監、知名插畫家米力、映雲科技股份有限公司陳勁宇共同創辦人；以及擔任本屆參展顧問的彼思影像股份有限公司何志焜執行長、香港博善廣識有限公司蔡仲樑總經理。

評審以業界實務經驗及專業視角，選出蘊含文化多樣性與生活幽默感等特色的品牌，獲選品牌多擅長刻畫人物情感、活潑詼諧、清新溫暖的形象，能夠引起不同年齡層的共鳴。評選會中，評審也以自身經驗，提供創作者許多寶貴建議，後續若參展業者有諮詢需求，也將會持續提供協助支援。

Fresh Taiwan圖像角色授權類計畫已舉辦三屆，本次參展品牌有顯著成長能量，除了過去創作經驗的累積以外，品牌本身也多有接觸國際市場的經驗。未來返國後，也將安排交流會發表相關成果，讓更多Know-How得以傳承累積。

今年由文策院首次領軍，正選參展的10家臺灣原創圖像角色包括（依品牌所屬公司名稱筆畫排序）：三博鹿科技股份有限公司「香蕉人胖胖蕉」、心夢品牌有限公司「愛米莎和夢想方塊動物園」、卡洛特股份有限公司「柯基犬椪椪和果果喵」、弘大藝創有限公司「小八將」、有病制作所股份有限公司「有病兔兔與有病貓貓」、沿途創意媒體有限公司「H.H先生和Lu’s」、迷母國際股份有限公司「Duma和Kuroro」、奧義品牌國際有限公司「灣A麻吉」、愛夢客股份有限公司「扭蛋雞」、赫思西亞品牌創意有限公司「皮寬和白鹿夢」；另備取參展的3家臺灣原創圖像角色包括：陳怡均「1G」、光點吉樹有限公司「墨世曙光」、金彩數位有限公司「小玉米花和布魯森林的好朋友」。

孩子的好朋友，每天都要用哈哈大笑做結尾的「香蕉人胖胖蕉」！

在一棵可以結出各種水果的世界樹上，是一隻擁有智慧的外星香蕉。愛吃的他為了尋找宇宙最好吃的美食展開星際旅行，最後發現肚子餓的時候東西都最好吃。「香蕉人胖胖蕉」是一個以兒童為主要客群的原創IP品牌，目標是成為新一代華語流行兒歌動畫的代表角色。

108年FT計畫入選品牌圖。圖/文策院提供
108年FT計畫入選品牌圖。圖/文策院提供
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結合音樂與甜點的「愛米莎」，最能表現時下女孩的樣貌！

「夢想方塊動物園」打造親子歡樂無限的樂園，化身各種動物玩具！

地下樂團歌手「AmisA 愛米莎」外表叛逆但內心充滿陽光的性格，透過找尋自我的音樂甜點夢鏡故事，或許你我都有可能是下一個 Alice。「夢想方塊動物園」，孩子在夢中將積木的方形、圓形、三角形組合成動物玩具，作為陪伴的好朋友，打造出親子歡樂無限樂園。

可愛呆萌的「柯基犬椪椪」與代表臺灣水果的「果果喵」，攜手給你滿滿的電力！

「柯基犬椪椪」，鬼靈精、貪吃、里長伯個性的椪椪及其可愛的小伙伴們，以樂天的傻笑療愈人們疲憊的心靈，帶給大家飽滿的電力。「果果喵」是以年輕世代為主要目標族群的商品與服務，各種貓咪結合不同水果而成的可愛造型，極具獨特性與辨識度。

「小八將」用自己的文化，說自己的話，打造東方文化IP！

藝術家Mars創作出「小八將」卡通肖像品牌，期望「用自己的文化，說自己的話」的理念，以臺灣文化為基礎，打造代表東方文化的IP。從土地公公的芭蕉樹中誕生的「小八將」，在眾神的呵護下長大，有一天土地公公突然進入冬眠，神界開始崩壞萎縮，為了拯救大家遠征潤土峽谷，卻發現自己的身世之謎是一切導因。

以遊戲IP為主打，我們是這個世界最有病的「有病兔兔與有病貓貓」！

有病製作所已推出五部系列作品，包括有病的桌遊、小說與廣播劇，是臺灣唯一擁有跨領域發行與製作經驗的遊戲團隊，有病系列也是臺灣唯一擁有連續成功群眾募資經驗的IP作品。運用年輕人熟悉的語言，說故事，故事中的兔兔貓貓會讓他們看見不一樣的世界。

超過200萬粉絲數的圖文作家，超現實社會觀察家「H.H先生」！

可愛的歡樂散播者「Lu’s」，是臺灣女生為之瘋狂的代表人物！

「H.H先生」一手創作出新潮流女力代表人物-重量級女神「美美MEIMEI」，豐腴肉感的美麗形象，喚起社群上的正能量-自信就是你最美的武器。「Lu’s」永遠傳遞愛的正能量，擁有一張白白胖胖的臉、短短的身材，臉上圓圓粉色腮紅，讓人一眼就能認出。

毛茸茸頭的臺灣黑熊「Duma」，多次授權誠品書店閱讀活動，成為閱讀大使！

未來的角色之星，讓環遊世界的貓眼星球特派員「Kuroro」帶你體驗世界！

療癒可愛的圖像角色「Duma」和「Kuroro」，各具發展方向，毛茸茸頭的「Duma」因為他的真心溫暖，有許多閱讀與公益上授權案例；「Kuroro」以貓眼星球特派員的形象，與各種產品進行跨界授權，如航空公司、糕點、活動、機車、商場、樂園等。

「灣A麻吉」不分國界，喚起世界一起回應環保、守護土地、愛護地球！

「灣A麻吉」以五隻可愛動物為發想，創造出一系列的麻吉，分別是臺灣黑熊(鉤鉤熊)、梅花鹿(花立漉)、臺灣犬(小番犬)、諸羅樹蛙(雨語蛙)及臺灣石虎(小虎貓)。透過圖像傳遞正向能量及守護生態、響應環保，在日本東京車站舉辦POP-UP SHOP 快閃活動，曾獲得日本東京電視台及網紅西美穗Instagram宣傳。

在扭蛋樂園裡，努力扭轉出自己奇蹟的「扭蛋雞」！

在轉蛋的世界裡，每隻「扭蛋雞」起初是中空且不具色彩，填裝各自生活的經歷後發展成各自獨有的樣貌，努力扭轉出自己的奇蹟。曾與臺北市合作城市域名推廣，於多個捷運站露出及出版繪本與貼圖，並與宏碁BeingLab和圓神出版社等進行圖文合作。

超人氣角色「皮寬和白鹿夢」，2019皮寬與高雄捷運吉祥物哈比推動減碳運動！

冰河時期氣候變遷，造成地殼變動，讓南極的企鵝爸爸遇上了臺灣日月潭的孔雀媽媽。在這場愛的邂逅下，誕生出了可愛的混血結晶－「皮寬」。「白鹿夢」為臺灣邵族在打獵時，遇見象徵幸福的白鹿，開始不分日夜地追逐。追到南投日月潭時，白鹿消失於碧藍的湖光之中。族人驚訝之餘也發現這裡鳥語花香、白鹿群聚，適合居住而決定在日月潭生活。於是，白鹿化身為各行各業的逐夢者－「白鹿夢」，引領著我們找到屬於自己的日月潭。

品牌香蕉日月潭

有.設計 uDesign

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