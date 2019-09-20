抗拒不了的台味！跨海參賽打造台灣好味道

2019-09-20 17:10 文／ 陳翌函



第四屆味全【學生新品開發競賽】決賽活動，由台灣大學食品科技研究所《酪肉強食》隊伍奪得冠軍。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

19日味全舉辦第四屆【學生新品開發競賽】決賽活動，比賽結果由台灣大學食品科技研究所學生組成《酪肉強食》隊伍研發「卡酪梨冰淇淋」抱走30萬獎金！ 該款冰淇淋以台灣在地酪梨取代鮮奶油，共研發香檸蜂蜜、酷夏椰奶、黑咖可可三種口味，強調比一般冰品熱量減半，還能吃進酪梨的膳食纖維與營養，顛覆大眾對冰淇淋的印象，研發創意令評審驚艷!

此競賽是依照業界新品開發流程的實戰競賽，學生要使用台灣在地食材，從0到1做出產品，《酪肉強食》隊長王丹穎形容：「參加這次比賽就像玩闖關遊戲，每一道關卡都很有挑戰性、考驗團隊合作解決問題的能力，但也收穫滿滿，我們一路走來非常開心!」

入圍前五強隊伍分別來自於台灣大學、台北醫學大學、屏東科技大學和花蓮東華大學。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

學生作品，深獲食研與行銷專家肯定政大企管所行銷學教授樓永堅剖析：「冠軍作品『酪梨冰淇淋』，利用消費者喜愛的冰淇淋來推廣國人不熟悉的酪梨，在行銷上是一大亮點；亞軍團隊全是僑生，卻能精準掌握台灣在地食材，相當不容易，且『醬台灣』命名技巧出色具延展性，未來可依台灣四季盛產水果推出不同果醬系列；第三名的『Glu Glu爆漿優格』不僅極富創新力，還結合時下流行的珍珠晶球與爆漿口感，頗具話題。」獲得佳作且嚴選花東食材的『洛神花紅茶布丁』，將民眾對花東純淨無污染的既有印象延續到產品上，有強化品牌形象的作用。

食品工業發展研究所朱中亮博士則表示「使用在地食材作為產品原料，具有較高難度。今年參賽學生不僅用創意與技術克服了困難，還融入了在地關懷，例如黑豆漿鐵觀音使用小農產品、推廣國產雜糧，表現相當不錯。」

業師指導，僑生克服語言文化差異愛台味參賽隊伍來自全台各大專院校，其中，在決賽中拿下第二名，由台北醫學大學保健營養系大二僑生組隊參加的《陽光研食所》，因三位隊員皆為僑生，因此開發過程還須克服語言理解困難，比其他團隊花更多時間，來自澳門的吳思穎表示，暑假期間為了參賽，過程中雖然想家仍選擇留在台灣，與遠在馬來西亞的組員每周跨海視訊，大家齊力克服每一個關卡，才開發出這款取材自台南玉井的愛文芒果、新北市坪林的紅玉紅茶的『醬台灣─茶果醬』，而開發過程中也常遇到許多問題萌生挫敗感，吳思穎表示「我們三個人都愛吃台灣愛文芒果，我也喜歡喝台灣紅茶。可是當芒果和紅茶搭在一起時，茶香就不見了。為保有兩種香氣，我們也向味全導師求助，1個月內調整十多次比例」另外，原本茶果醬的糖量比例不佳，吃起來味道偏淡且呈現液態狀，味全導師也引導她們思考果醬應有的黏稠感與甜味，以及保存期限的問題。後來調整了糖量，不僅讓口感更好，還在百人消費者市調階段拔得頭籌。

對於味全導師協助部分，冠軍隊《酪肉強食》也有感而發。隊長王丹穎表示，隊員雖然都是食科所的學生，但卻不熟悉行銷領域，一開始撰寫企劃書的「市場區隔」就遇上撞牆期，後來透過味全導師-乳品行銷唐瑋澤協理的協助，花了一些時間才終於將重心回到產品定位，先確認『卡酪梨』是冰棒、冰淇淋或是挫冰？一步步思考要賣給誰?才讓他們惶惶不安心頓時安定了下來。

亞軍《陽光研食所》是由北醫大保健營養系大二僑生所組成，參賽過程讓她們滿載而歸，現在看到架上商品都會特別注意它們的包裝與定價。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

季軍《果色添鄉》所推出的『Glu Glu爆漿優格』，以歐美正夯的分子料理技術打造爆漿口感，搏得試吃者青睞。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

競賽打破科系參賽限制，培育學子人才「今年競賽不同以往，首度打破科系參賽限制，不難看見企業培育學生人才的用心。即使參賽學生不是食品科系，只要透過課程培訓、業師指引，以及學生願意主動詢問，一定都能從中學習成長」，連續四年都擔任評審的朱中亮博士肯定味全公司致力培育食品專業人才的努力。樓永堅教授則鼓勵學生踴躍參加競賽：「不僅可從中了解自己欠缺什麼，還能知道自己為什麼要上行銷、財管等課程，不再只是為了修學分而上課，學習動力將大幅提升；未來求職時，這樣的實戰經歷絕對能為履歷加值。」