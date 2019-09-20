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買好市多襪子回家打開滿滿鹹魚味 網友崩潰：要吐了

2019-09-20 22:11聯合新聞網 綜合報導

女網友在好市多購買到別人穿過的襪子，崩潰直呼，太噁了。圖擷自《Costco好市多...
女網友在好市多購買到別人穿過的襪子，崩潰直呼，太噁了。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
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美式賣場好市多（Costco）標榜「無條件退貨」，讓消費者能夠安心購買商品，但近日一位女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中PO文表示，竟然買到別人穿過的襪子，讓她崩潰的說，「有…夠…臭」。

原PO表示，18日在好市多買到別人穿過的襪子，讓她在貼文當中直呼，「噁…我要吐了」，留言中也提到，為了確定白襪上的黒漬是不是染色，她竟然把鼻子湊上去聞，聞後讓她崩潰的說，「有…夠…臭」，更表示，退貨的人也太沒品，如果要退貨應該也要把穿過的抽起來吧。

有網友留言安慰原PO不要沮喪，更表示他上次在好市多買了一條別人穿過的牛仔褲，也是湊近鼻子一聞，才發現褲管上滿滿的都是A菜味。也有網友留言，在好市多看到一條鬆垮又退色的牛仔褲，雞婆的請店員下架，更說，覺得沒理由不讓客人退貨，但也要沒理由的讓客戶買的安心。

文章一PO出讓許多網友在留言大罵好市多品管越來越隨便，也有許多人表示，「Costco收到退貨都不品管的嗎？」、「好市多處理退貨都不看一下的嗎…髒成這樣還上架？！」、「不是太沒品，而是再上架人員太懶了吧」、「慢慢要習慣了，好市多處理退貨越來越隨便」。

但也有網友為好市多平反表示，「再好的品管也難防奧客」、「覺得Costco人員無辜」、「想想要多少人力來處理這種量多卻被一次性退換的商品」、「根本就是消費者沒公德心」。

好市多

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