foodpanda在台灣大勝UberEats？ 網友點出關鍵原因

2019-09-20 16:46 聯合新聞網 綜合報導



外送行業崛起，許多人紛紛加入搶商機。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外送行業越來越盛行，在台灣目前最有名的兩家外送平台就是foodpanda和UberEats，路上隨處可見這兩方的外送員跑來跑去，但眼尖的人會發現似乎foodpanda數量比較多，有網友就發文詢問「foodpanda在台灣好像比UberEats受歡迎？」引起鄉民們熱烈的討論。

原PO在PTT論壇以兩家最有名的外送平台foodpanda和UberEats來做比較，他說UberEats在日本很多人使用，可是在台灣卻是不同情形，使用foodpanda的消費者反而比較多，UberEats似乎被foodpanda給比下去，讓他很想問「為何台灣人比較喜歡用foodpanda？」

許多網友留言並提到主要關鍵，「免運不解釋」、「根本就是看那陣子誰優惠或免運多」、「1.可以付現2.不用良民證3.撒錢免運」、「台灣免費仔多啊，看看免運灑多兇當然贏」。而除了免運費以外，還有人點出其他原因「範圍比較大」、「因為熊貓時間早送晚收」、「比較早進場的關係」、「UberEats要填一堆個資才能訂餐」、「我家沒有UB，不用心開拓市場怪誰」；不過還是有UberEats的使用者力挺「我用UberEats」、「我比較討厭腐胖達，亂騎車的一堆」。