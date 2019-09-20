查票攻擊事件頻傳 台鐵10月起試辦列車長配戴防身噴霧

2019-09-20 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



鐵路警察李承翰7月3日因處理自強號補票糾紛，遭刺不治，台鐵局宣布將配發隨身防身噴霧器。據了解，台鐵局已敲定於10月在台北車班和基隆車班試辦列車長配置防身噴霧，預計進行兩個月，若成效良好有望在明年初擴大到全台車班。

列車長遭旅客攻擊事件頻傳，先是李承翰遭刺事件，7月又有一名逃票男子拒絕查票，失控咬傷列車長，近日還有一名旅客因拒絕補票，用安全帽攻擊列車長。

台鐵局說，日前對列車長做調查，超過一半列車長希望添購防身噴霧劑、以應付突發狀況，經綜合評估，於上周拍板，試辦列車長配置防身噴霧劑，台北車班和基隆車班先執行。

台鐵局說，試辦期間無強制性，列車長有意願即可配戴。仍希望遭遇乘客攻擊時先通報，必要狀況下得使用防身嗔噴霧劑，像是對方開始攻擊且沒時間回報。

從台鐵局提供的照片可以看出，該防身噴霧劑約口紅大小。據了解，一支可噴20到25次左右，價格約在500到600元。

台鐵局說，現規劃試辦兩個月左右，有需要可再延長試辦時間，會視狀況評估是否擴大到全台列車長適用，屆時將有八百餘位列車長受惠，一旦全面實施，將採強制性配置。

台鐵列車長、台灣鐵路產業工會監事張育豪說，肯定台鐵局試辦列車長配置防身噴霧，希望可以盡速拓展到所有車班的列車長。