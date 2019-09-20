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網傳苗栗男童死亡個案 疾管署排除腸病毒71型併發重症

2019-09-20 15:26聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市一名小二男童日前傳出疑似感染腸病毒併發重症送醫不治，此事引發地方關切，苗栗縣衛生局今天表示，疾病管制署就個案血清檢驗及相關病歷審查後，已排除是因感染腸病毒71型併發重症死亡。

苗栗衛生局指出，今年全國已累計37例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，苗栗縣去年曾有一例克沙奇A6型腸病毒重症案例，預後良好；今年以來共通報6例腸病毒重症案例，已有4例排除，另外2個案例仍由疾管署專家委員研判中，苗栗縣迄今尚並無確診腸病毒重症案例。

衛生局長張蕊仙表示，腸病毒的種類有多種，71型是併發重症情況最嚴重的，目前發生的學童死亡個案，衛福部疾病管制署專家委員研判調查，已確定排除是因感染腸病毒71型併發重症死亡。

她指出，腸病毒感染者在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，且具傳染力，發病後一周內傳染力最高，痊癒後腸病毒會隨著糞便排出達8到12周之久，提醒家長如家中兒童感染腸病毒，應在家休息，避免與其他幼童接觸。

衛生局並提醒，現正值腸病毒疫情流行期間，且腸病毒傳染力強，學童間密切互動易使腸病毒在校園間傳播，並可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋梁，家長及教托育機構人員，務必加強居家、學習環境的通風與整潔，並落實正確洗手步驟、生病不上課在家休息等良好衛生觀念，以降低病毒於校園或社區中傳播的風險。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍 (無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

苗栗縣衛生局今天宣布日前網傳的男童死亡個案，疾管署已排除是感染腸病毒71型併發重...
苗栗縣衛生局今天宣布日前網傳的男童死亡個案，疾管署已排除是感染腸病毒71型併發重症死亡。記者胡蓬生／攝影
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腸病毒衛生局苗栗縣

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