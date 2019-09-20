網傳苗栗男童死亡個案 疾管署排除腸病毒71型併發重症

2019-09-20 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市一名小二男童日前傳出疑似感染腸病毒併發重症送醫不治，此事引發地方關切，苗栗縣衛生局今天表示，疾病管制署就個案血清檢驗及相關病歷審查後，已排除是因感染腸病毒71型併發重症死亡。

苗栗衛生局指出，今年全國已累計37例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多，苗栗縣去年曾有一例克沙奇A6型腸病毒重症案例，預後良好；今年以來共通報6例腸病毒重症案例，已有4例排除，另外2個案例仍由疾管署專家委員研判中，苗栗縣迄今尚並無確診腸病毒重症案例。

衛生局長張蕊仙表示，腸病毒的種類有多種，71型是併發重症情況最嚴重的，目前發生的學童死亡個案，衛福部疾病管制署專家委員研判調查，已確定排除是因感染腸病毒71型併發重症死亡。

她指出，腸病毒感染者在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，且具傳染力，發病後一周內傳染力最高，痊癒後腸病毒會隨著糞便排出達8到12周之久，提醒家長如家中兒童感染腸病毒，應在家休息，避免與其他幼童接觸。

衛生局並提醒，現正值腸病毒疫情流行期間，且腸病毒傳染力強，學童間密切互動易使腸病毒在校園間傳播，並可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋梁，家長及教托育機構人員，務必加強居家、學習環境的通風與整潔，並落實正確洗手步驟、生病不上課在家休息等良好衛生觀念，以降低病毒於校園或社區中傳播的風險。