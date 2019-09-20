便利超商禁菸開罰了 南投衛生局半月取締共5例

2019-09-20 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投衛生局與全家便利商店合作，推動醫院外便利商店騎樓下畫設禁菸區，執行兩周來達到成效，不但吸菸人數大幅減少，更一舉對5名癮君子，因在紅線禁止區域內吸菸，開出南投縣的第一波罰單，由於皆屬初犯，因此各開出新台幣2000元的罰單，不過衛生單位強調，如果屢犯不服勸導，最高將處以新台幣1萬元罰鍰。

二手菸一直醫院及附近店家最困擾的問題，基於菸害防制法原本就規定醫療機構為全面禁止吸菸場所，南投縣衛生局上月完成公告全家草屯佑民店，成為中部第一例騎樓禁菸的便利店，不但自9月1日起騎樓下全面禁止吸菸，隨著就劃設禁菸區紅線，在合力勸導民眾勿在其門口吸菸後，以不定時抽檢方式進行現場查緝，正式以實際行動取締民眾吸菸行為。

衛生局保健科表示，去年底取得全家便利店總公司同意，草屯佑民店可依菸害防制法第16條公告，騎樓下由衛生局協助畫設禁菸區，並張貼全面禁菸告示，9月1日起，在場人員依法得以先勸阻吸菸者，如有違反情事，將依菸害防制法第31條處新台幣2000元至1萬元的罰鍰。

草屯全家便利佑店指出，公告實施禁菸以來，以往滿地菸蒂的情形不再，雖無法完全禁色癮君子在室外吸菸，但較一個月之前已減少很多，但醫院外便利店騎樓蔭涼處，最受吸菸者喜愛，不過看到禁菸公告及地上紅線，便會自覺離去。