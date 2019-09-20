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國內第一套！視障朋友驚喜「看見」海科館

2019-09-20 14:33聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天有30位視障者，逛國立海洋科技博物館，他們用聽的用摸的，也能「看見」博物館，個個露出驚喜表情，原來當他們眼睛的，是中華電信與淡江大學視障資源中心，今天發表的國內第一套博物館視障深度導覽整合方案。

視障無障礙App(語音隨身助理)，協助視障朋友在出發前就可先閱讀海科館相關資訊，到博物館現場，也藉由推播訊息瀏覽展品的詳細介紹，更可以透過文字、影像辨識掌握周遭環境，感受視障無障礙App所提供方便。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信一直以來對於照顧視障朋友不遺餘力，自1988年起攜手淡江大學視障資源中心，協助開發視障朋友的專用電腦點字系統，協助視障朋友學習逾40年；從2009年起還成立「EYE社會創新客服中心」，讓視障朋友利用此特殊系統，從事電話客服工作，轉化學習成果為就業能力，幫助自己穩定工作、自給自足。

在協助視障朋友學習、就業之後，進一步希望能豐富視障朋友的生活。為提升視障者進入博物館的意願，創新利用現有的科技技術、培訓視障專業志工，並結合淡江大學、國立海洋科技博物館等專業團隊，完成「博物館視障深度導覽整合方案」。

海科館館長陳素芬表示，針對視障者，海科館特別發展融合聽覺、觸覺、嗅覺等感官探索的海洋體驗活動。以實物觸摸為主，口語描述為輔，藉由視障者手指敏銳的觀察，互動與討論，揭開海洋神秘的面紗。

這次也邀請海科館兩棲爬蟲動物特展策展廠商一同響應，共同打造友善平權的海洋教育環境。未來海科館仍將持續進行感官體驗活動，帶領更多視障者走入博物館，一起感受海洋無窮的魅力，達到認識海洋、親近海洋、學海無礙的海洋教育理想。」

視障朋友體驗海科館兩棲爬蟲動物特展，露出驚喜表情。圖／海科館提供
視障朋友體驗海科館兩棲爬蟲動物特展，露出驚喜表情。圖／海科館提供
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視障朋友體驗海科館兩棲爬蟲動物特展，露出驚喜表情。圖／海科館提供
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視障朋友體驗海科館兩棲爬蟲動物特展，露出驚喜表情。圖／海科館提供
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視障博物館海科館

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