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不只三高 空汙也恐致心衰竭、心律不整

2019-09-20 12:09聯合報 記者簡浩正╱即時報導

心臟相關疾病堪稱是國人的頭號殺手，總死亡人數不亞於癌症，據統計，平均每25分鐘就有1人死於心臟疾病。醫師表示，空氣汙染也可能導致心臟衰竭、心律不整等疾病發生。中華民國心臟學會心衰委員會主委王俊傑表示，近年來心臟衰竭人數逐漸增加，常引發高住院率及高死亡率，5年內死亡率逼近50%，較癌症致死率高。

王俊傑說，人體的心臟就像馬達一樣，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟就會缺乏彈力而出現無力，即心臟衰竭。

中華民國心臟基金會執行長、台大雲林分院院長黃瑞仁表示，心臟是人體的中樞，與許多疾病息息相關，如有三高或有心臟疾病家族史的人，都是心臟衰竭的高危險群；而國外研究也發現，人體若長期暴露在汙染的空氣中如PM2.5、機車廢氣、粉塵等，發生心臟衰竭、心律不整等機率也會提高。

黃瑞仁說，據心臟學會2017年「心臟衰竭登錄計畫」統計，全台每年逾7萬名患者因心臟衰竭住院，其中高達32.3%的患者出院後，半年內會再次住院。心臟衰竭患者常見症狀為容易累、喘、腫外，也會出現胸痛、夜頻尿、甚至呼吸不順等情形；近年雖有年輕化趨勢，但由於多數患者較年長，常誤是老化而延誤黃金治療時間。

他今年曾收治一名51歲男性大學講師，雖無三高，但年初出現呼吸喘、身體水腫的症狀，後狀況越來越嚴重，連坐著講課都累而就醫。最後確診為擴張型心肌病變的心臟衰竭，後經交感抑制劑等藥物控制下改善，心臟收縮功能提升至七成。

本月29日為世界心臟日，心臟基金會今發起2019年世界心臟周活動，今年主題為「my heart，your heart」，提醒民眾注意心臟衰竭、遠離菸害及避免PM2.5等空汙外，若出現呼吸急促、咳嗽、下肢水腫等症狀，休息一陣仍未緩解，請盡速就醫檢查。

醫師表示，近年來心臟衰竭人數逐漸增加，常引發高住院率及高死亡率，5年內死亡率逼近...
醫師表示，近年來心臟衰竭人數逐漸增加，常引發高住院率及高死亡率，5年內死亡率逼近50%，較癌症致死率高。 圖／123RF
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患者癌症PM2.5

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