許多傷口無法癒合 奇美整合各科成立傷口中心造福傷患

2019-09-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



許多醫師都見過這樣的病患，本來只是小外傷，因為一直治不好越來越嚴重，甚至傷口持續擴大無法癒合，最後必須截肢。奇美醫學中心成立「傷口照護中心」今天門診揭牌，整合各科資源人力成立傷口中心，目標是「各類傷口一站搞定」，去年8月至今已造福1000多名病患，平均每個月已近100人受惠，黃姓患者也由家屬陪同見證，感謝醫護團隊救回他的雙腳；因為「口碑傳開」，其他醫院也會轉介複雜難搞病人過來。

奇美表示，成立傷口照護中心，是為了提供「以病人為中心的個別性與整合性的照護」，對醫院營收並沒有明顯幫助，卻能大幅減少住院天數、提高傷口癒合成功率，比較過去平均改善率高達 88.9%，不但降低醫院占床率、醫療資源支出與病患承受治療痛苦，患者與家屬生活品質也大幅提高，一舉數得。

傷口照護中心主任林祐丞舉出實際案例說明，68歲黃先生有糖尿病史，兩年前澆花時腳不慎傷到腳，小傷口一直無法癒合，足部組織逐漸壞死，還曾敗血性休克住院治療，醫師建議截肢手術。

黃姓患者不接受截肢，因為截肢「會讓他的人生變成黑白沒有未來」，他懷抱著希望「從北到南一家接一家」到各大醫院求治，但各家醫院甚至名醫都建議截肢 ；求助無門下恰巧友人建議到奇美。林祐丞評估後採先進敷料並搭配高壓氧治療，經過半年傷口終於癒合，「病人重獲精彩及自信的人生」。

林祐丞說，為解決像黃先生這樣有傷口照護需求或四處尋求各科醫師會診困擾的病人，目前每週一、三、五下午門診時段開辦特別門診，其餘上下午門診時段採約診，各類傷口一站搞定，讓病人不用四處求助無門。

林祐丞說， 傷口一直好不了的人八九成都有糖尿病或其他相關疾病，因為牽涉不同科別，有些不是相關專長的醫師也常常忽略，奇美整合各專科醫師護理人員之後更能夠正確判斷，提供最完整器材與最佳治療方式，並指導病患配合居家自我照護，原本傷口癒合無望的病人有近9成都有機會痊癒。

林祐丞說，「小小傷口，大大學問！」常見各年齡層因各種意外出現傷口，也有許多老年人或慢性病病人，因為各種疾病致傷口久久無法癒合。奇美因院長邱仲慶支持、首席醫療副院長林宏榮指導，整合整型外科、心臟血管外科、傷口護理師等傷口照護核心成員，去年成立傷口照護中心提供住院病人傷口整合照護，開辦傷口照護特別門診，8月成立傷口照護中心診療室，擴大於週一至週五上午及下午門診時段，提供傷口護理照護，提供個別與整合傷口照護。服務範圍也擴展至居家或安寧居家複雜性傷口的病人，以及因下肢嚴重缺血(critical limb ischemia，CLI)導致傷口癒合困難的病人。