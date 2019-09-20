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小綠人也成為主角 台灣智慧運輸建設郵票25日發行

2019-09-20 11:54聯合報 記者曹悅華╱即時報導

智慧運輸係透過整合先進資訊及通訊技術運用於交通基礎設施及車輛設備，以提升交通安全與順暢、增進民眾交通機動性及降低交通運輸之環境衝擊。爲宣傳台灣智慧運輸建設成果，中華郵政公司25日將發行「台灣智慧運輸建設郵票」，一套四枚及小全張一張（含四枚郵票），並於同日上午舉辦郵票發行典禮。

郵票圖案簡介如下：

一、小綠人行人號誌（面值8元）：88年3月18日裝置於台北市，為全球第一座結合倒數計時及小綠人動畫之行人號誌，隨著倒數秒數減少，小綠人轉為快跑，提醒行人儘速穿越。

二、高速公路電子收費（面值8元）：為落實用路人公平付費，並解決停車收費所衍生之空汙問題，102年12月30日於高速公路實施多車道自由流計程收費，成為全球高速公路全面無柵欄計程收費國家首例。

三、多卡通電子票證（面值8元）：為改善傳統大眾運輸人工收費及民眾自備零錢之不便，推行以電子票證作為交通運輸共同支付工具，並擴及商店小額支付，實現民眾一卡在手，自由行動之便利生活。

四、交通資訊與控制（面值8元）：台灣交通資訊以往多為靜態呈現，配合政府推動智慧運輸，透過資訊蒐集分析及交通聯網大數據，民眾可自手機、資訊看板及廣播，取得最新交通資訊。

中華郵政說，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於9月23日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至中華郵政集郵電子商城訂購。

此外，中華郵政表示，台北郵局配合於9月25日上午9時至下午2時於台北仁杭郵局設置臨時郵局，銷售票品及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務，歡迎蒞臨用郵。

台灣智慧運輸建設郵票。圖／中華郵政提供
台灣智慧運輸建設郵票。圖／中華郵政提供
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台灣智慧運輸建設郵票。圖／中華郵政提供
台灣智慧運輸建設郵票。圖／中華郵政提供
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郵局中華郵政高速公路

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