影／衛福部釋利多 使用日照服務身障者可兼領生活補助

2019-09-20 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



衛福部今宣布長照政策利多，將補助全日型住宿機構每人每月新台幣6000元、夜間型及日間服務機構則是每人每月3600元，每年需約11億元經費。衛福部也放寬使用日照服務的身心障礙者可請領生活補助，最高為8499元，預估約3000人受益。

衛福部常務次長薛瑞元表示，身心障礙福利機構長期扮演減輕身障家庭照顧重擔角色，但考量多數身障者家庭負擔較重、服務人員招募不易且薪資過低等問題下，決定調高對身心障礙福利機構的獎助。

薛瑞元說，「身障機構服務躍升計畫」獎勵按「收容人數」計算，實施後約有248家機構、近6000名服務人員受惠，並使機構內約1萬8000名弱勢身心障礙者得到更安心照顧。他強調，受獎助機構，經費得用來調高服務人員薪資每月平均至少2000元，如社工、教保、護理等甲類專業人員，月薪應調高至3萬4000元，其次則可用來機構設備使用等更新上。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟表示，身障機構服務躍升計畫即日公告、10月1日起上路，補助並可追溯自9月1日；相關機構可向地方政府申請，由地方政府彙整後10月5日前提報，經審核後即核定獎助金額。在經費預估上，今年預估需3.72億元，未來每年約需11億元經費。

另外，身障者生活補助費發給辦法也同時修訂，放寬使用日間照顧服務的身心障礙者，也可請領生活補助。簡慧娟說將依其家庭經濟狀況及障礙程度，核發每人每月新台幣3628元至8499元的生活補助，修訂辦法明年1月1日施行。