輕颱塔巴今明最靠近台灣再撲日韓 北北基防豪雨

2019-09-20 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年第17號颱風塔巴昨天下午生成，中央氣象局說預計今天晚上到明天上午最接近台灣，受到颱風外圍雲系影響，稍早已針對北北基發布豪雨特報。

氣象預報員劉宇其說，今年第17號颱風鵝鑾鼻東方680公里海面上，過去移動速度偏慢，會以西北轉北、拋物線方式往日本跟韓國方向前進，最接近時間是周五和周六，外圍環流配合東北風影響，對台灣天氣影響明顯，今明兩天北部跟東北部有很高降雨機率。

至於花東跟屏東地區，劉宇其說水氣還是比較多，斷續會有短暫陣雨出現，特別是周六和周日；中南部還是多雲到晴，山區有午後雷陣雨。

氣象局上午10時發布豪雨特報，表示受到輕度颱風塔巴外圍環流影響，下午至明天基隆北海岸及雙北山區有局部大雨或豪雨，雙北、桃園、宜蘭地區、新竹山區有局部大雨發生，民眾出門務必留意。共

劉宇其說，周五周六外圍環流會為各沿海地區帶來九到十級強陣風，台中市、雲林沿海可能出現11級陣風，西半部內陸地區也會有較強陣風出現，外出跟海邊活動一定要特別留意，比較大的風也帶來相當大的浪，周五周六，各沿海有三米，北部跟東半部可以來到四到五米，相當不適合海邊活動。

劉宇其說，周日颱風逐漸遠離，雨勢跟風會逐漸緩和，周日東半部還是有長浪，這次颱風雖然沒有直接侵襲，帶來的雨跟風、浪要仍要留意。

至於氣溫方面，預報員李孟軒說北部比較涼，今明兩天高溫在26到28度，其他地區則是32度左右；低溫部分，北部21到22度，其他地區22到24度。