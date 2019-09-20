【食力】美食外送服務超夯 一張圖看誰是重度使用者

2019-09-20 15:57 聯合新聞網 食力Foodnext



【整理＝黃敬翔】

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你是外食族嗎？台灣的外食人口正逐年增加，根據經濟部統計處的資料，2018年餐飲業營業額為7775億新台幣，為10年前3573億元的2倍以上！餐飲市場成長動能巨大而且競爭激烈，除了積極展店外，擴大外送服務也讓業者進一步觸及更多消費者，進而提升營收。

在中國各大城市裡，利用美食外送APP點餐已成為每個人的日常，但地狹人稠的台灣，3步一小吃、5步一餐廳，面對密度這麼高的外食市場，美食外送會成為台灣人的新習慣嗎?

587萬人曾經使用過美食外送服務

根據「凱度洞察」與「LifePoints」線上問卷平台於2019年7月2日~12日的調查，在一波又一波免運或優惠的促銷之下，16～60歲的民眾當中已有達40%、約587萬人曾經使用過美食外送APP，相當於1.5個新北市的人口；其中又以20和30世代年輕族群使用率最高，而男性也略高於女性。

誰是美食外送服務重度使用者？

凱度洞察指出，這群美食外送服務的使用者當中有15％為重度使用者，相當於台灣有88萬人，一週使用至少一次或多次美食外送服務，有些甚至一天多次，使用頻率高達輕度使用者的12倍或中度使用者5倍以上。

有15％為外送APP重度使用者，每週至少使用1次，頻率比輕度使用者高上12倍。（圖片來源：凱度洞察提供） 分享 facebook

這些高度使用者是誰呢？

調查結果顯示，重度使用者多為20世代男性，居住在北部，全職內勤，月收入較高。值得注意的是，這群用戶使用的平台數也較多，很可能在比較各平台提供的優惠、價格、合作的店家之後，再選定美食外送服務。

重、中、輕度使用者都以男性為主，且居住在北部。（圖片來源：凱度洞察提供） 分享 facebook

在雙雄爭霸，異軍突起的美食外送市場中，

各家業者該如何獲得成長?

凱度洞察說明，「foodpanda空腹熊貓」是台灣目前使用率最高的美食外送服務平台，跨各年齡層與性別皆然，其次則為「Uber Eats 優食」。前2大品牌的用戶重疊率相當高，超過5成。其他較新進的業者也都積極搶佔市場，分別擁有近1成的普及率。

台灣人最常使用的是「foodpanda空腹熊貓」，73％的人曾經使用過它的APP，其中43%的人仍常常使用。（圖片來源：凱度洞察提供） 分享 facebook

餐廳多樣化、店家選擇多、送餐速度快與外送服務好

是平台決勝的關鍵！

節省外出或排隊時間、天氣不好不想出門、以及促銷優惠折扣是多數消費者首次嘗試美食外送服務的驅動力。

但凱度洞察表示，對於重度使用者而言，除了上述原因外，平台上的餐廳多樣化、店家選擇多、送餐速度快及外送服務好才是持續使用美食外送服務的原因！顯示在競爭激烈的大環境下，除了便利與低價的刺激外，如何透過提升服務品質與選項差異化來鞏固使用者、強化平台用戶黏著度將是各家業者的重要課題。

換言之，台灣美食外送服務的價值所在，並不是解決不易尋得飲食的困擾，而是讓消費者能夠更省心、更輕鬆地取得想吃的餐點、獲得更好的外送服務體驗。

讓消費者更省心、輕鬆地取得餐點是外送服務的核心價值，使用者最在乎「省去外出或排隊的時間」。（圖片來源：凱度洞察提供） 分享 facebook

用戶期待更多樣化的餐點類型

從調查結果中可知，美食外送服務的最主要需求是正餐，分別有6成及5成的消費者在晚餐及午餐時間訂餐。此外也有4成左右的消費者會在下午茶時段訂餐，反映出與家人的晚餐、與同事的午餐或下午茶是最普遍的訂餐時機。

餐點類型方面則以飯麵等簡餐、便當與速食最熱門，其次則是手搖飲料。相較之下，重度使用者在各時段訂餐的比例都相當高，餐點類型也不限於正餐或是飲料。從用戶的期待可以發現，小吃類、點心、手搖飲等也相當受歡迎，具有開拓更多消費者或是帶動更高使用頻率的潛力。此外，牛排、披薩、火鍋等也是許多用戶的期待，顯示餐點多樣性的需求相當高。有趣的是，「需排隊」的食物類型也十分具有吸引力，反映出美食外送平台的重要價值之一是為消費者省心省力。

小吃類、點心、手搖飲等相當受歡迎，具有開拓更多消費者或是帶動更高使用頻率的潛力。（圖片來源：凱度洞察提供） 分享 facebook

凱度洞察客戶經理簡良芸指出：「雖然優惠或運費減免可以提升消費使用美食外送服務的意願，但並不是經營發展的長遠之道。如何提升平台的差異性，為核心用戶提供更便利、更多樣化的餐飲選擇與體驗，並在正餐之外創造更多的訂餐時機，才是平台持續成長的重要關鍵。另一方面，我們也發現重度使用者對於各種網路服務的使用度相當高，若能將不同服務整合在同一個平台，給予消費者更多的便利與整合性優惠，將會是美食外送平台未來的發展方向。」

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