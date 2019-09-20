影／氣象局推海象SAFE SEE e平台 航行舒適度都查的到

2019-09-20 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



為提升海氣象資訊服務、增進航行安全，中央氣象局於今天推出「航行海象SAFE SEE e平台」， 整合風、浪、流等海氣象監測及預報資訊，新增航行舒適度及異常波浪潛勢等資訊服務，讓使用者可依據需求取得各種逐時海象資訊及變化趨勢。

氣象局指出，由於近年來海上作業、運輸與遊憩活動蓬勃發展，然而海上卻隱藏著致災風險。統計自2000至2018年臺灣附近海域船隻遭受大浪襲擊導致翻覆的事件，共造成830人落海，其中失蹤或死亡者有352人。氣象局基於為民服務，保障生命財產目的，建置此整合海上活動所需訊息的海象資訊平台，供大家運用以期趨吉避凶。

氣象局副局長程家平說，台灣是個環海國家，有很多海項活動，特別是近年經濟快速發展，不只在漁業，也在遊憩部分增加，海上活動危險，2000到2018年，瘋狗浪事件破300件，500餘人落海，造成漁船翻覆事件也有800多件，300多人因此失蹤或是死亡，顯示出海域活動中，氣象局有義務去提供整合性平台，以提供相關資訊。

他說，這次整合所有海氣象相關資訊平台，除了波、流、潮、浪，還有應用行資訊，像是航行的舒適度，和浪及相關資訊顯示，希望可以擴大服務，提供民眾安全無虞的海象環境。

氣象局海象測報中心主任滕春慈則說，該平台推出後希望可以協助用海人在海上避開高風險潛勢區域，平台上也有回報功能，跟民眾互動之餘，氣象局亦能了解到該預報是擴大了，還是有所不足。

氣象局進一步表示，除利用官網提供一般民眾航行海象資訊外，另也建置海象災防環境資訊平台，提供資料以利下游相關機關創新加值應用。