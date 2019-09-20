天涼來碗雞湯吧！土雞量多價跌 雞農自主減產

2019-09-20 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



因為消費習慣改變，土雞消費越來越少，今年土雞產量多價格低迷。養雞協會鼓勵大眾多消費以外，更呼籲現階段雞農須減養，否則產業及消費市場變化快，不調整就進入產業寒冬。

根據中央畜產會統計，指標性禽肉紅羽土雞每台斤平均批發價34元，屬於土雞價格相對低點，今年還一度跌至26、27元，養雞協會表示，這是經過產業減養調整後才勉強回到34元，如果無法販售，就別養這麼多，否則價格會持續低迷。

農委會畜牧處家禽科科長李宜謙表示，以平常日來說，過去每周土雞供應量約150萬隻，但現在每周約提供160萬隻，多出了10萬隻在市場就差很多。他說，現在土雞量多主要是因為雞農原本認為今年會有非洲豬瘟，民眾不會買豬肉、改買雞肉等其他肉類，過去一個籠子若飼養1萬隻，現在可能養了1萬2000隻、1萬1000隻，土雞量就多了點。

李宜謙表示，產業自主調節是好事，政府也會提供資訊供產業參考，希望現階段雞農減少入雛（養小雞），以免到明年春節過後的土雞消費淡季時，量會太大導致產銷失衡。

他說，消費者的觀念改變了，幾乎不會再有大魚大肉的吃法，加上人口減少，減少各式肉類的攝取，這是社會發展趨勢，產業也要跟著社會趨勢調節。

他指出，過去土雞最大的消費用於拜拜祭祀、產婦坐月子，但現代人講求方便快速。產業要轉型為新式的料理、即食產品、小包裝產品，比如滴雞精、個人份湯包、雞湯盅等，需要與時俱進，增加消費。