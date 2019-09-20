輕颱塔巴外圍環流影響 雙北、基隆下午至明天留意豪雨

2019-09-20 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局上午10時發布豪雨特報，表示受到輕度颱風塔巴外圍環流影響，下午至明天基隆北海岸及雙北山區有局部大雨或豪雨，雙北、桃園、宜蘭地區、新竹山區有局部大雨發生，民眾出門務必留意。共有六個縣市有豪雨或大雨特報。

氣象局上午也發布路上強風特報，受到颱風外圍環流及東北風影響，台灣各沿海地區及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至10級強陣風，尤其基隆北海岸、東北部地區及台中至雲林沿海地區有9至11級強陣風，台南以北內陸地區亦有較強陣風；台灣(含各外島)沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊及戶外活動請注意安全。