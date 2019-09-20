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國寶京劇大師朱陸豪揭心中傷疤 《七十三變》看見天下父愛

2019-09-20 10:14聯合新聞網 台北訊

故事工廠舞台劇「七十三變」。圖／故事工廠提供
故事工廠舞台劇「七十三變」。圖／故事工廠提供
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故事工廠2019最新力作《七十三變》講述潛藏在父子間難解的心結與責任，由金鐘影帝影后朱陸豪、楊麗音、苗可麗、游安順同台飆演技，更有國光劇團新秀李家德，與劇場好手林子恆、劉珊珊、梁允睿、陳以恩共同演出，10月起於新竹、嘉義、高雄、台中、高雄、台南等地展開全台巡演。

劇中朱陸豪飾演一位難把「愛」說出口的父親，跟隨身為歌仔戲演員的妻子(楊麗音飾)到處跑外台賺錢，決定將女兒天雲(苗可麗飾)與兒子天好(林子恆飾)送進劇校接受嚴格訓練，成為豫劇名伶的姊姊天雲，備受父親肯定，飾演京劇「美猴王」成名的天好，卻未曾等到父親稱讚自己一聲「好」。某晚父子倆大吵後，父親便突然過世，自責如五指山壓住天好，讓他再也無法登台。面臨工作、家庭、自我認同三者之間的拉扯，天好試著走出陰影，為自己奮力一搏。新銳編導王靖惇形容《七十三變》是一齣獻給天下父親們的戲，期待觀眾能從戲中，尋見父親的愛與辛勞。

新銳編導王靖惇為朱陸豪 再度拾筆創作家庭戲

談起創作《七十三變》的契機，編導王靖惇表示，原先已決定暫時不再創作家庭相關議題的作品，不料聽了朱陸豪的故事後，深深被吸引。一個家族，三代人，三種劇種，五個姓的故事，實在太特別，於是決定接下這個任務。從朱老師的故事中，他很快地感受那種潛藏在父子間難解的心結與責任，那種「非要你比我好」的期許跟壓力，造成了衝突，卻也牽起了連結。

王靖惇也分享，戲裡兒子期待聽到父親那句：「孩子你做的很好。」其實是自己的投射。先前一直以為自己做戲的動力是來自對創作的熱情，但父親過世後，忽然間失去了最重要的觀眾的他，才瞭解原來最大的動力其實來自家裡的支持，巨大的失落感，讓他的創作出現了一段混亂的空窗期，因此希望把這齣戲獻給全天下的父親，也期待觀眾能從戲中，找回與父親相處最真摯的情感。

國寶級京劇大師朱陸豪 為戲揭心中傷疤 排練多次淚如雨下

在京劇、劇場、影視等不同領域中，朱陸豪以「演員」的身份演繹了不同的人生故事。但這一回，是要將自己的故事，呈現給觀眾。朱陸豪有感而發地分享：「當你演別人故事的時候，你只能靠體會、揣摩，去挖掘那個人的內心。但你要面對自己的時候，需要很大的勇氣。」每一次讀本、排練，對朱陸豪來說都如同切心切肺般，把自己最底層、甚至不願面對的情緒挖掘出來，巨大的壓力讓他在排練期間數度崩潰流淚，身體也出現了狀況，但他卻視此為一種「療癒」的過程。希望能透過此戲呼籲大家勇敢把「愛」說出口。

苗可麗苦練豫劇 為戲化身白骨精 與楊麗音臺上互罵

此次演出苗可麗在劇中飾演一位豫劇名伶，為此她苦練豫劇唱腔及武打身段，連在家都不忘拿牛排刀當長劍練武！苗可麗感慨地說，15歲透過歌唱比賽出道，但歌手之路並不順利，本來以為自己會成為一名流行歌手，沒想有一天會為了演舞台劇練豫劇唱腔。從歌手轉戰演員，一路上有許多艱辛，更錯失許多與家人相處的時間，她自嘲是一片歌手，笑說自己快更年期了，親戚快要不會來了！但又感慨地說，沒有這個過程，或許也就沒有足夠人生經驗去同理角色，以至於錯過許多演出的機會。此次的角色原型，是朱陸豪過世的姐姐，但苗可麗認為很多部分是自己的延伸，劇中與母親(楊麗音飾)吵架的片段，就像自己私底下與父母相處的樣子，因此這次演出也打算邀爸媽來看戲，希望能親口對他們說一聲「愛你」。

苗可麗最近在研究水晶缽療癒課程，藉由課程調整自己的負能量，再給自己正能量，透露，「很多東西在於自己的意念和自己相不相信。」楊麗音此次在戲中飾演患有失智症的母親，時常將年輕時在戲台上演出歌仔戲的記憶，穿插在生活中。因為現實生活中，家裡也有同樣狀況的長輩，讓楊麗音格外感同身受；她更形容這次演出是「丟兵卸甲、不刷存在感」，想把自己完全跟角色結合。硬底子的她，更讓對戲的苗可麗忍不住讚嘆：「薑是老的辣！」楊麗音演出的《俗女養成記》近期播畢，她透露在播出後，粉絲團增加了三千多個粉絲，苗可麗笑說有一個是她，粉絲看到她演阿嬤，所以粉絲也把她當成現實中的阿嬤，笑說自己多了很多孫子，還問她現實唱歌是不是也會走音，她澄清自己曾經出過唱片，「不是走音天后！」

金鐘影帝游安順 一人分飾多角 精湛演技貫串全場

出道將近三十五年，今年再度入圍金鐘獎的游安順，談起加入《七十三變》劇組的機緣，他說自己從小就愛看京劇，更把朱陸豪視為偶像，當年時常在朱陸豪演出的台下大聲拍手叫好，當初決定加入劇組，部分原因就是為了能跟偶像同台，雖然現在自己已翻不動、踢不高了，但在劇中飾演當年朱陸豪的京劇老師，看著演員們賣力翻、打、舞動著，心中還是覺得非常過癮。此外，這次更將一人分飾4角，雖然很害怕在後台穿錯衣服，但也很期待展現每個角色的特質，讓觀眾耳目一新。游安順入圍本屆金鐘獎迷你劇集最佳男主角獎，透露入圍公布當天在廈門演出，打趣說自己怎麼莫名其妙就入圍，當天晚上就請大家喝酒了，糗的是掏腰包當下，自己只有兩百塊人民幣！他說，頒獎典禮當天，自己在新竹演出，今年小孩老婆代替他去參與盛會，雖然覺得有點可惜，「但這樣緊張的程度就不會那麼大！」

故事工廠舞台劇「七十三變」。圖／故事工廠提供
故事工廠舞台劇「七十三變」。圖／故事工廠提供
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劇場資深演員聯手演出 10月起全台巡演

《七十三變》集結多位劇場資深演員聯手演出，林子恆為演出男主角陸天好，勤練京劇身段，戲中將與朱陸豪有許多動人的父子對手戲；劉珊珊為詮釋曾祖母一角，學習以客家腔講台語及國語，三種語言的交雜，演出極具挑戰；陳以恩繼《一夜新娘》後，再次為戲苦練台語，戲中飾演年親時的陸母，將與飾演年親時陸父的梁允睿，詮釋一段內斂卻真摯溫暖的夫妻情誼。《七十三變》自10月起於新竹、嘉義、高雄、台中、高雄、台南等地接連巡演。

京劇劇場

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