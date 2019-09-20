氣象局：輕颱塔巴今晚最靠近台灣 北部慎防大雨

2019-09-20 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今年第17號颱風塔巴昨天下午生成，中央氣象局說預計今天晚上最接近台灣，受到颱風外圍雲系影響，北部宜留意局部較大雨勢。

氣象預報員李孟軒說，今天上午2時，塔巴在鵝鑾鼻東方680公里，行走速度有點慢，以每小時九公里速度，向西北進行，即便結構會增強，仍是輕度颱風。

李孟軒說，塔巴最靠近台灣的時間點落在今天晚上到明天早上，受到颱風外圍雲系影響，雲會逐漸加大，雨勢明顯，各地天氣要到明天上午之後才會逐漸緩和。主要降雨地區是北部和東北部，注意短暫陣雨，尤其是北部地區，宜慎防局部大雨，花東跟南部雖然也有局部雨勢，相對上述地區較為零星。

氣溫方面，李孟軒說北部比較涼，高溫在26到28度，其他地區則是32度左右；低溫部分，北部21到22度，其他地區22到24度。

李孟軒說，塔巴之後路徑會轉往日、韓中間的海峽，預計下周一影響日韓地區，有到該地區旅遊的民眾宜注意航班變化。

李孟軒說，周日開始轉為偏東北風天氣型態，迎風面北部、東半部仍有雨，但沒有今、明兩天雨勢這麼明顯，中南部山區則是要留意午後雷陣雨。