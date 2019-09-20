從房價看車位？ 房仲曝：新手買家不知道的那些事

2019-09-20 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近年百物齊漲唯獨薪水不漲，台北高房價已成為年輕人揮之不去夢靨。對買房新手而言，許多人疑惑雙北地區，是否「車位」也與房價呈正相關？房仲業者指出，市場「供需量」是決定價位關鍵所在。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，整體來說，地區房價與車位售價呈正相關，所謂物以稀為貴，都市環境地狹人稠，當需求大於供給時，車位價格自然水漲船高。徐佳馨提供「簡易車位估算法」，讓買房新手購入車位不受騙，先以當地房屋單價乘以3~5倍，大約等於平面車位價格，再按房屋所在區位與區域需求進行調整，例如信義區房價若為150萬，車位則在450萬左右較為合理。

購入車位前，除了考量價格外，別忘了注意特殊情形。像是在重劃區附近停車，車位價格就很便宜，或是某些舊社區房價不高，但停車位供給量少，反而車位單價高得嚇人，如南京松江區域，車位動輒300～400萬起跳。