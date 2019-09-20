9時21分手機警報大響莫驚慌 看清楚有無這七個字

2019-09-20 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天（20日）是國家防災日，上午9時21分大家的手機會接到地震速報測試，上午10時會對沿海鄉鎮市區，發布海嘯警報測試，接獲告警訊息不必驚慌。無線、有線電視也會有跑馬燈的測試警報。

中央氣象局表示，今天上午會透過「災防告警訊息服務（CBS）」發布地震、海嘯演練告警，發布範圍內民眾4G 手機將接獲告警訊息。

演練訊息明確標示108年「國家防災日演習」，民眾接獲演練告警訊息後無須驚慌，請自行演練避難相關措施，抗震保命三步驟為趴下、掩護、穩住。

要注意的是，若真的有地震、海嘯發生，真實告警訊息將不會有「108 年國家防災日演習」字樣，民眾就要採取避難措施。

國家災害防救科技中心和LINE的公益合作，設立「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」提供民眾訂閱即時防災資訊，還可以透過透過手機定位，提供你所在的地即時訊息。

目前透過災防科技中之LINE官方帳號，一共推播來自14個單位、25項防災資訊。相關訊息類型有：颱風、地震、降雨、雷雨、低溫、強風、濃霧、海嘯、淹水、河川高水位、水庫放流、道路封閉、土石流、停班停課、傳染病、國際旅遊疫情、空氣品質、鐵路事故（台鐵及高鐵）、水門資訊（台北及新北）、開放臨時停車（台北及高雄）、水位警戒（台中）。