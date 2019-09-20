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彭啟明：塔巴從東部外海北上 北部多雨中南部空品略差

2019-09-20 08:01聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明說，周六傍晚應該是颱風塔巴距台灣最近的時候，東部及東北部海面及沿海要留意較大風浪；周五、六北部、東北部會有斷斷續續的陣雨，局部迎風面的局部區域會有較大雨勢，周日會緩和。

彭啟明在臉書表示，今年第17號颱風塔巴在昨天下午正式被命名生成，目前往西北前進，過去12小時中，往西的分量稍多，偏移了一兩百公里，和過去結構鬆散相比，結構仍在整合，強度也在增強。預計未來偏西北，然後轉北北西，再往北，往日本韓國間接近，可能偏韓國多一些，對日本九州及韓國南部會有些影響，不過預期走得很快，周日下半天影響，周一上半天就離開。

他指出，周六傍晚塔巴會在台灣宜蘭東方的宮古島東方，颱風中心約離台灣四百多公里附近往北移動，由於目前颱風七級風暴風半徑120公里，縱使再擴大，也碰不到海上警戒區域，也沒有直接侵襲的可能，不會發布海上警報。

他說，颱風雖對台灣沒有直接影響，但外圍的環流會增強東北風，今天清晨持續類似較涼的天氣，北部有些空曠地方，跌到 20-23度，建議早晚要穿長袖。周日降雨會緩和，不過仍維持東北風的天氣，迎風面還是有雨。中南部空氣品質稍差，沿海或沙灘沙地有些風吹沙，有機會在午後達到敏感族群不健康等級。

彭啟明說，塔巴颱風走後，台灣附近的天氣仍維持東北風的天氣，未來一周到月底，還沒有颱風發展的跡象。

中央氣象局表示，今天受到颱風外圍雲系影響，迎風面的北部及東北部地區天氣不穩定，整天有間歇性降雨出現，特別是在今夜至明天（21日）白天是雨勢最明顯的時候，北部地區有局部大雨出現的可能，外出請攜帶雨具。

花、東及南部也有局部短暫陣雨，中部則是多雲午後山區有短暫陣雨；白天高溫方面，北台灣因降雨關係，高溫26至28度，花東地區30、31度，中南部地區高溫仍可達32、33度，日夜溫差較大。

此外，由於東北風偏強，台灣各地沿海地區及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至10級強陣風，新竹至台南地區亦有較強陣風；台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊及戶外活動請注意安全。

颱風塔巴周五、六最接近台灣，未來在琉球海域轉向，預計朝日韓方向前進，對台灣直接影響低，以外圍雲系間接影響周五、六的台灣天氣。

中央氣象局表示，今天受到颱風外圍雲系影響，迎風面的北部及東北部地區天氣不穩定，整...
中央氣象局表示，今天受到颱風外圍雲系影響，迎風面的北部及東北部地區天氣不穩定，整天有間歇性降雨出現，特別是在今夜至明天（21日）白天是雨勢最明顯的時候。本報資料照片
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颱風彭啟明

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