輕颱塔巴侵台機率1%！外圍環流影響 北部、東北部今愈晚雨愈大

2019-09-20 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，輕颱塔巴外圍環流所輸送的水氣及涼空氣，將逐漸增多，北部、東北部有雨，愈晚雨勢愈大。不過塔巴侵襲台灣陸地的機率只有1%。

吳德榮說，今年第17號颱風昨天發展為颱風，今（20日）晨2時「路徑潛勢預測圖」預測其向西北，明天大致從琉球那霸、宮古島之間通過， 再向北北東迴轉。暴風圈侵襲機率圖顯示，台灣陸地僅北台灣有1%被其侵襲的機率，其餘為零。

他表示，今天至下周日（22日）塔巴雖然持續增強，但中心離台灣皆有段距離，影響程度無明顯變化。但台灣附近海面風浪及沿海風力，東北風因地理及地形因素而增大；東半部及北部沿海也有塔巴傳送來的長浪；海上航行及岸邊活動，皆應特別注意。

吳德榮指出，除了北部、東北部，其他地區受影響較小，偶有局部短暫雨。今天氣溫：北部22至28度，中部23至33度，南部23至33度，東部22至34度。明天塔巴外圍環流影響最大，北部、東北部有雨，局部地區有較大雨勢，應注意氣象局的特報，其他地區偶有局部短暫雨。周日各地天氣好轉，但花東仍有較大降雨的機率，請持續注意。

吳德榮說，下周一至周四（23至26日）東北風影響，迎風面雲量稍多、偶有局部短暫雨，降雨以北海岸、東北角及北部山區較明顯；中南部及花東山區午後有零星短暫雨的機率。北台灣白天舒適、其他地區白天仍偏熱，各地早晚稍涼。

中央氣象局表示，今天受到颱風外圍雲系影響，迎風面的北部及東北部地區天氣不穩定，整天有間歇性降雨出現，特別是在今夜至明天（21日）白天是雨勢最明顯的時候，北部地區有局部大雨出現的可能，外出請攜帶雨具。

花、東及南部也有局部短暫陣雨，中部則是多雲午後山區有短暫陣雨；白天高溫方面，北台灣因降雨關係，高溫26至28度，花東地區30、31度，中南部地區高溫仍可達32、33度，日夜溫差較大。

此外，由於東北風偏強，台灣各地沿海地區及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至10級強陣風，新竹至台南地區亦有較強陣風；台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊及戶外活動請注意安全