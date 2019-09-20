熟齡登山族必備 三樣小工具與兩個基本功

2019-09-20 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



台灣山林的美國際馳名，登山健行社團受歡迎，廣布各個年齡層。台北醫學大學附設醫院復健科主治醫師賴建宏表示，工欲善其事，必先利其器，護膝、登山杖、登山鞋，可說是登山三寶。

賴建宏表示說，如果本身腿前腿後的肌群力量足夠的話，膝關節的運動軌跡會比較穩定，連帶的軟骨磨損比較少。但如果是腿部肌群力量比較不足的人，像是熟齡族，肌肉量隨年紀減少，護膝就可以補肌肉的不足，把膝關節穩定度拉回來。

關於護膝的選用，賴建宏建議，一定要試穿。因為個人體型差異大，同一個護膝，每個人穿起來舒適度都不一樣。如果不放心自己有沒有穿對，可以帶去穿給復健科醫師或物理治療師評估看看。

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，養兵千日，用在一時，爬山也一樣。平常就要訓練自己的身體，其中兩大關鍵就是核心和腿部的肌力和平衡感。如果核心肌群和大腿就比較沒力，上山的時候都會明顯感覺喘和痠，這時候除了可以善用登山杖，或是用手撐大腿輔助，還是要回到基本功，把一些能夠鍛鍊肌力的動作融合於日常生活，例如爬樓梯，就是很好的練習。