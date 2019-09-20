爬山爬到膝蓋壞 下坡愈走愈快最NG

2019-09-20 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



熟齡愛山人士常擔心，愈常登山，膝關節退化越快，讓徜徉山林的日子被迫提早終止。上下坡確實對膝蓋都有壓力，但只要避開ＮＧ動作，就能保護自己不受傷，讓登山時光長長久久。

台北醫學大學附設醫院復健科主治醫師賴建宏分析，上坡的壓力與膝關節彎曲角度有關，角度越大，膝關節壓力越大。下坡的時候，為了要穩住身體，大腿前後側肌群都要同時用力氣，才能產生「煞車」效果，這時候體重和肌肉都會對膝關節造成壓力。

過去有研究發現，當膝蓋彎曲，隨著角度的增大，關節承受的壓力是膝蓋伸直時的三到七倍之多。因此賴建宏建議，如果平常沒有運動習慣，或是剛開始爬山的，先選擇路面稍微平緩一點，不要一下子就挑戰太斜的坡度，以免膝蓋受不了。

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，下坡的時候，因為有重力加速度幫忙，很容易越走越快，卻是個ＮＧ動作。林頌凱觀察，很多人在上坡的時候，身體重心會稍微往前，這部分沒有疑慮，但下坡就常常看到許多人越走越快，最後就挺著腰、凸著肚子，腿很快地往下甩，腳步落地聲音也很大。