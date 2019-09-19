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醫院也追求精實管理 北市聯醫提升價值醫療

2019-09-19 22:49聯合報 記者李樹人╱即時報導

企業精實管理概念，也能導入醫療，提高更好的醫療服務。台北市立聯合醫院上午在忠孝院區舉辦「精實管理期末成果發表」，邀請台北市政府研考會主委余家哲、台大新竹分院院長洪冠予、台灣醫務精實管理學會理事長張文信、秘書長林政逸、人事行政總處陳慧嬪專門委員等人，評選精實成果。

台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠表示，北市聯醫發表33篇以精實管理改善相關作業，其中一項為縮短急診病人等候入住ICU時間，積極改善急診病人等候與作業流程，減少急診病人轉入ICU等待的時間，進而建立全人全程以人為中心的高價值醫療服務。

台北市政府研考會主委余家哲表示，在市長柯文哲「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」的施政理念下，將現代化管理技術導入市府推動策略地圖、精實管理、知識管理、RCA根本原因分析法等，與各局處合作，將理論結合實務建立落實機制，進而改變市府組織文化與運作模式。

日前美國精實管理大師麥克(Michael Boyer)來台參加第二屆亞洲精實醫療國際高峰會時讚許北市聯醫積極走入社區，醫護團隊與病人溝通、互相尊重，抱持著感恩的心學習，建立以人為中心的精實醫院，實屬不易。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅說，「精實不是只有手法與策略」，北市聯醫團隊透過精實醫療改變醫療文化，提升與民眾溝通與理解的質量，達到雙贏結果。

台灣醫務精實管理學會理事長張文信說，精實是否能有效推動成功，領導團隊的支持是重要的關鍵，從醫療到政府的精實推動經驗，找到浪費並為病人乃至到市民提供更有價值又有溫度的服務，建立有精實思維的機構文化。

台北市立聯合醫院在忠孝院區舉辦「精實管理期末成果發表」，希望透過精實醫療改變醫療...
台北市立聯合醫院在忠孝院區舉辦「精實管理期末成果發表」，希望透過精實醫療改變醫療文化。圖／台北市立聯合醫院提供
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