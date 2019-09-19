北市大安六張犁慈悲關懷社區今天開幕揭牌

2019-09-19 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



在地老化是長照2.0升級版的目標，台北市立聯合醫院仁愛院區與大安區六張犁長老教會今天（9月19日）上午9點於六張犁教會舉辦「台北市大安六張犁，慈悲關懷社區開幕儀式」，醫療與長照體系密切結合，攜手打造互助、共助、公助的慈悲關懷社區。

在開幕儀式上，仁愛院區特別邀請六張犁長教會的銀髮族，現場表演樂齡舞蹈，彈奏烏克麗麗，只要願意學習樂器，多加練習，老年人也能活出幸福的人生晚春。主辦單位準備精緻蛋糕餐點，邀請里民大快朵頤。

台北市衛生局長黃世傑表示，慈悲關懷社區之雛形為國際慈悲關懷城市憲章之精神，遵循國際慈悲關懷城市憲章，北市立聯合醫院仁愛院區發揮「同理心」，關心社區周遭的里民，建立「關懷社區」概念，追求「人互信、社合力、醫到宅、老終安」的目標。