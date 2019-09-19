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北市大安六張犁慈悲關懷社區今天開幕揭牌

2019-09-19 22:48聯合報 記者李樹人╱即時報導

在地老化長照2.0升級版的目標，台北市立聯合醫院仁愛院區與大安區六張犁長老教會今天（9月19日）上午9點於六張犁教會舉辦「台北市大安六張犁，慈悲關懷社區開幕儀式」，醫療與長照體系密切結合，攜手打造互助、共助、公助的慈悲關懷社區。

在開幕儀式上，仁愛院區特別邀請六張犁長教會的銀髮族，現場表演樂齡舞蹈，彈奏烏克麗麗，只要願意學習樂器，多加練習，老年人也能活出幸福的人生晚春。主辦單位準備精緻蛋糕餐點，邀請里民大快朵頤。

台北市衛生局長黃世傑表示，慈悲關懷社區之雛形為國際慈悲關懷城市憲章之精神，遵循國際慈悲關懷城市憲章，北市立聯合醫院仁愛院區發揮「同理心」，關心社區周遭的里民，建立「關懷社區」概念，追求「人互信、社合力、醫到宅、老終安」的目標。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅表示，仁愛院區秉持「照顧市民健康、守護弱勢族群」之使命，深耕社區，提供民眾更便捷的醫療服務，把健康、醫療、信賴等服務和價值帶入社區，關懷里內長者。未來將進一步與六張犁教會合作，透過各式交流活動，拉近各鄰里間之距離，活絡社區照護網絡，讓長者踏出活躍老化的第一步，多多參與社區活動，不要整天宅在家裡。

台北市衛生局長黃世傑（右二）表示，聯合醫院仁愛院區關心社區周遭的里民，建立「關懷...
台北市衛生局長黃世傑（右二）表示，聯合醫院仁愛院區關心社區周遭的里民，建立「關懷社區」概念，追求「人互信、社合力、醫到宅、老終安」的目標。圖／台北市立聯合醫院提供
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北市老化長照

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