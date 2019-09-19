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影／一個便當錢顧所有人？ 陳時中：一個500元才可能

2019-09-19 21:53聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今端出長照政見，主張開辦長照保險，人民、雇主、政府三方，每個月支付一個便當錢，即可讓照顧範圍擴及聘雇外籍看護、住宿機構等家庭。對此，衛福部長陳時中晚間約8時親上火線說明，韓國瑜提出的長照政見，除非一個便當500元才可能做到，抨擊只會畫大餅，財務規劃都沒想清楚。

以被保險人及雇主各負擔三成，再由政府負擔四成，推算長照保險收費方式計算。若以一個便當九十元計算，每人一年三千六百元，以全台兩千三百萬人民計算，全民納長照保險後，一年可取得八百三十億元。

但陳時中表示，若將外籍看護、機構等所有使用長照者納入，光負擔聘雇外籍看護，政府一年至少需耗費六百九十億，另住宿機構每個月至少需花費三萬元，一年就需支出三十六萬元，目前全台共十萬人於住宿機構，政府需負擔三百六十億元，兩者相加就需每年都至少需一千零五十億元經費。

陳時中認為，長照險保費花兩個便當錢都不夠，「除非那是一個五百元便當」抨擊既然畫出漂亮的大餅，財務規劃就應該更務實。直言他個人更傾向用公務預算處理長照，「保險不會比公務預算穩定」保險就是將負擔推到下一代人身上，這一代人遇到的問題應自己撐，不應伸到下一代人的口袋。

另外，陳時中也說，以台灣推行全民健保經驗，保費費率調升非常困難，但人口老化速度不變，很快保費就會收支持平，甚至入不敷出。「我們就是有多少錢做多少事，就現有社會結構、提出解方，減輕照顧負擔，不是漫無目標、不知節制給補助。」

現有身障長照機構經營困難，陳時中表示，衛福部明天起將正式增加身障機構補助，教養院、身障機構，未來每床每個月補助六千元；身障日間照顧機構，每人一個月最多補助三千六百元。申請對象資格及其他相關訊息將於明日正式公告。

衛福部部長陳時中（圖）晚間約八時親上火線說明，韓國瑜提出的長照政見，除非一個便當...
衛福部部長陳時中（圖）晚間約八時親上火線說明，韓國瑜提出的長照政見，除非一個便當500元才可能做到，抨擊是只會畫大餅，財務規劃都沒想清楚。記者陳婕翎／攝影
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長照保險外籍看護

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