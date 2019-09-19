921地震20周年 土木水利工程學會舉辦回顧舆省思研討會

2019-09-19 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



921地震20週年前夕，中國土木水利工程學會於9 月19、20日在台北科技大學舉辦921地震二十週年回顧舆省思研討會。會議首先由921重建會主委黃榮村(前教育部長)回顧921重建歷程；國家災害防救科技中心陳宏宇主任則提出，防災並非優先選項，避災及減災才是正確的認知。

黃榮村回顧當時有超過千棟集合與學校校舍需要重建，參與重建行政人員干冒無法可循的風險，且需整合政府與民間共同投入，且在政府舆災民雙重壓力下，工程師以新的房屋耐震技術大幅提高重建房屋耐震能力，完成重建工作。

值得一提的是，他指出，根據921經驗，若災區不適合居住，採用遷村方式重建，事涉災民就業、生存等社經問題，可行性其實相當低！

國家災害防救科技中心陳宏宇主任也提出，防災並非優先選項，避災及減災才是正確的認知。我國防災科技已進入世界先進之林，絕不遜於日美。例如攸關大台北地區700萬居民安危的山腳斷層，早有模擬機制持續比對。近年防災中心除積極推動防災易起來網站資訊，以及疏散撤離標準作業流程，包括災害發生後的救難，送醫，均在 SOP 流程內。