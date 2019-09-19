交部開條件助Uber司機轉型 小黃不滿

2019-09-19 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



為落實小客車租賃業及計程車客運業分業管理，交通部6月修訂「汽車運輸業管理規則」第103條之1，規範Uber等叫車平台與租賃車合作，須採1小時以上計費，交通部宣布將給予「有條件緩衝期2個月」，協助Uber司機轉型取得計程車駕駛資格，最晚須於11月前考取執業登記證，12月前掛計程車牌。但此舉引發小黃計程車不滿，喊話不排除在10月6號前上街抗爭。

台灣計程車產業聯盟表示，Uber條款已於今年6月生效實施，確認Uber現行營運模式屬於非法營運，當時考慮Uber司機轉業及Uber落地申請合法派遣執照需要時間，訂出4個月的暫緩取締期，但日前交通部卻因Uber司機主張考試、車牌轉換不及， 提出將再修法暫緩取締期限，今竟在期限前額外延長非法營運期。

計程車聯盟指出，考試問題及車牌轉換都是技術性問題， 考試已全力加開大型考場，讓Uber司機都有機會在法定期限內考試解決，至於車牌價格及轉換問題，計程車聯盟重申，只要是合法計程車司機，僅需加入合法計程車行，每月繳交 1200元左右車行服務費，即可順利掛牌營運。

計程車聯盟表示，交通部未能如期執法，聯盟表達嚴重抗議，更不排除在10月6日前隨時上街頭抗爭，也將募集百萬資金做為檢舉獎金，透過大規模檢舉「協助政府嚴格執法」。

另一頭的網路叫車平台代僱駕駛自救會則表示，交通部要求10月底前全台上萬代僱駕駛都取得執登，實務上並不可能，要求駕駛們在取得執登後一個月內，完成多元計程車掛牌,也未考量其他作業程序的時間成本與變因，不一定能在一個月內完成。

自救會強調，駕駛多半有意願轉入，但問題不是取得執登，而是駕駛們還有複雜的車貸、保險問題待解決，找到合適條件又可信賴的計程車行掛牌、加入車隊更需要花時間。