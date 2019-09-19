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一張處方箋驚見3禁藥 運動選手感冒藥別亂吃

2019-09-19 19:20聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

長庚運動藥師最近在「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台上，看到一位醫師上傳某位選手就近看病後拿到的感冒處方箋，經過檢視，赫然發現裡面竟然含有三種運動禁藥，讓運動藥師不禁替這位選手捏一把冷汗。

林口長庚醫院藥劑科主任陳琦華表示，這份處方箋對於一般人感冒用藥原則上沒有問題，但對運動選手來說，就有可能造成運動禁藥的疑慮。尤其陳琦華發現，在這份感冒處方箋中，有一種藥物在運動賽事、賽內和賽外都被禁用。

第一種藥物是Prednisolone，屬類固醇製劑，為腎上腺皮質激素，具抗發炎效果，主要用來消除喉嚨或聲帶之紅、腫、痛，解除過敏及哮喘症狀。但此藥被選手誤服，會緩解疼痛，振奮精神，提高運動耐受力，增強運動表現，會造成不公平比賽，故被列為賽內禁藥。

第二種藥物是Hexoprenaline，屬於乙型致效劑，主要用來解除支氣管痙攣，緩解咳嗽症狀。選手誤服會增加攝氧量，進而增強運動時的耐力和衝刺力，可能影響比賽結果，所以被列為賽內和賽外禁藥。

第三種藥物則是含有阿片酊之甘草止咳劑，乍看「甘草」二字，會認為這是很安全的普通咳嗽藥水，但其實這個藥品為複方製劑，其成份除了含有甘草流浸膏（Glycyrrhiza Fluid Extract）之外，還添加了阿片酊（Opium Tincture）。

陳琦華表示，阿片酊有類嗎啡作用，是一種強力中樞鎮咳藥，在運動禁藥清單中，是被列為賽內禁用之藥品，因為嗎啡可以提高對疼痛的閥值，且具有興奮效果，在高度競爭的運動項目中，卻可能讓運動員勇於衝刺但受傷而不自知。

陳琦華說，運動藥師審視這張處方箋首先會思考的是，「選手服藥了嗎？」、「若已經服藥，是多久前開始服用？」、「服用幾天了？」、「會不會影響參賽？」。

據了解，這位選手是因為一個月前感冒，到地區的醫療院所看診後拿藥，藥物服用了5天就停藥。

從藥物動力學觀點來看，藥物經過1個「半衰期」，藥物血中濃度就會下降一半；故經過5個半衰期，體內藥物有99%以上可被排除，因此臨床上多以5個「半衰期」時間，視為體內藥物完全排除時間。

以阿片酊為例，一般健康成年人對該藥之「半衰期」時間為24小時，也就是說服藥後，需經過24小時，藥物血中濃度才會從最高值，下降到原來的一半，因此服用阿片酊停藥後，必須經過5天才能把體內藥物排除掉。

審視另外兩種藥物Prednisolone與Hexoprenaline，其半衰期時間各為2至4小時、0.8小時，因此推斷停藥後約需1天即可完全排除。陳琦華表示，還好這位選手已經停止服用上述三種運動禁藥一個月左右，因此不影響參賽。

長庚醫院為服務更多運動選手避免誤用運動禁藥，各院區藥局均成立「運動禁藥諮詢專線」，提供選手即時諮詢管道，以林口長庚為例，運動禁藥諮詢專線為03-328-1200轉2674，運動團隊需要時，可直接撥打專線詢問。

長庚運動藥師最近在「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台上，看到一位醫師上傳某位選...
長庚運動藥師最近在「長庚運動醫學團隊運動禁藥諮詢」平台上，看到一位醫師上傳某位選手就近看病後拿到的感冒處方箋，經過檢視，赫然發現裡面竟然含有三種運動禁藥，讓運動藥師不禁替這位選手捏一把冷汗。 圖／林口長庚提供
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長庚感冒咳嗽

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