肺腺癌標靶藥代代出新 延命一年要存這麼多錢

2019-09-19 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



近期傳言有肺腺癌假藥在台流竄，肺癌治療費用再次引起民眾熱議。事實上，針對肺腺癌治療，健保已給付數種第一代、第二代口服標靶藥，只是標靶藥總會有抗藥性問題，需要新一代接力才能克服，如果要靠第三代標靶藥延命，一年下來起碼要180萬。

台大醫院雲林分院胸腔內科主治醫師陳崇裕收治一名60歲男性，因咳嗽和喘就醫，照Ｘ光才發現肋膜積水、肺中有3公分腫瘤，肋膜上也有病變，已是肺癌第四期。經服用第二代標靶藥物3年、服用第三代標靶藥物1年多，目前已抗癌超過5年，生活品質不輸一般人。

陳崇裕表示，超過半數的肺癌患者有EGFR基因突變，使用健保給付的口服標靶藥物就能有效使腫瘤縮小，第二代標靶藥在前期的病情控制效果不錯，可以延後出現抗藥性的時間。抗藥性出現之後，就需要嘗試其他療法的組合，包括第三代標靶藥、免疫療法、化療等。

陳崇裕指出，有跨國回溯型研究發現，依序接受第二代及第三代標靶藥以及後續其他治療組合的病人，整體存活時間中位數可達41.3個月，其中又以Del19突變者效果尤佳，整體存活中位數可達45.7個月。因為效果不錯，目前台大雲林分院大約有四分之一肺癌患者有用到第三代標靶藥。不過第三代標靶藥目前沒有健保給付，每月藥費大約是15到18萬元，一年下來金額至少180萬。

肺癌末期治療選擇以標靶藥為主，其實如果能透過篩檢早期發現，或許不需背負這麼大的經濟壓力。根據台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國放射線醫學會聯合訂定的「台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢共識宣言」已提出下列建議，民眾可依自身情況斟酌是否接受篩檢。

1. 55到74歲，抽菸史超過30年，目前仍在抽煙或戒菸時間尚未超過15年的民眾，證據顯示可以接受低劑量電腦斷層篩檢以篩檢肺癌。

2. 具有肺癌家族史的民眾，可以接受低劑量電腦斷層篩檢，然而其效力尚未被證實。

3. 有肺癌病史、氡暴露及特定職業暴露的民眾，可以諮詢醫師並考慮篩檢。

4. 沒有危險因子的民眾，目前沒有證據支持應做肺癌篩檢。

5. 患有嚴重疾病或無法接受根治性癌症治療的民眾，不建議做肺癌篩檢。