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身障弱勢行不得 無障礙空間缺規範

2019-09-19 16:51台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

身障弱勢者在台灣方便的醫療資源裡，幾乎找不到容身之地，高達7成醫療場所無障礙環境不友善、大型醫院也有9-30%不合格。身障聯盟表示，友善的醫療空間也能帶給病人尊嚴，政府沒有相關無障礙環境法規，缺乏來自專家的意見及標準，更讓許多診所花了高額的裝潢，卻做出讓身障者吃虧的設備。

設施不友善

台灣有舉世聞名的醫療保障，但據身心障礙聯盟於雙北調查，有7成診所及醫院的無障礙空間不完善，也有高達2成醫院未設置無障礙車位，接近2成的領藥台容膝空間不足；檢查儀器及診療設備更達4成無法供身障者使用。

基層的診所是民眾生病第一個去的地方，但身心障礙者卻去不了，常常被告知沒有足夠空間或設備。身心障礙聯盟秘書長滕西華表示：「應該符合評鑑標準的大型醫院，也有9-30%不符合標準，這是我比較驚訝的地方。」我國已將無障礙設施評鑑納入醫院評鑑，但多家醫院及醫學中心並無完善之無障礙設施，評鑑是否落實有待商榷；許多診所的設施也不符合身心障礙者的人體工學。

調查人員指出，實際上並不是診所不願意落實，反而是大部分診所都很願意施做無障礙設施讓環境更友善。但缺乏專家的意見及政府的規範下，設施有做但很多都不合格，身心障礙者到現場才知道這些情況。

尊嚴與足夠空間

身心障礙聯盟執行長呂鴻文表示：「只要把好的規格放進法規裡，就可以避免診所花大錢作出不好用又危險的設施。」友善環境其實可以建立弱勢及身障者的尊嚴，像是許多診所的廁所都沒有扶手，有的還被拿來掛抹布。「誰會想要看到子女進來幫你上廁所？」呂鴻文補充。

「許多牙醫診所的X光間非常小，根本連照個X光的機會都沒有。」脊髓損傷社福會副執行長洪欣平說：「身障弱勢者要的很簡單，就是一個進得去的就醫空間而已。不是每個人都住在大醫院旁，有許多偏鄉連大醫院都沒有。」

各醫院雖多有提供視、聽障者掛號方法，但僅有10間提供點字或圖形藥袋貼紙，也成為一大問題。最後身障盟則強調，在關懷弱勢人權觀念普及的台灣，其實大家很願意做無障礙設施，但是政府忽略法規漏洞，讓許多醫療場所無所適從。

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身障者牙醫

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