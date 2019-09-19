久咳不癒不只是感冒 小心「菜瓜布肺」上身

2019-09-19 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



走一走覺得「喘咳累」，不要以為只是老了，有可能是更嚴重的肺部疾病－菜瓜布肺，若未及早發現與治療，肺功能會持續惡化。醫師提醒，找對科別並透過精確的診斷，有助於菜瓜布肺的早期診斷與治療。

菜瓜布肺指的是特發性肺纖維化，為一種原因不明的間質性肺病。由於患者肺部因為纖維化佈滿疤痕，外觀就像菜瓜布一樣，故得其名。

胸腔重症醫學會七月針對500位41歲以上民眾進行的就醫行為調查發現，雖有近八成的民眾知道何謂菜瓜布肺，卻對菜瓜布肺的症狀和危險因素一知半解。調查中，有近八成的受訪者即使咳嗽、喘不過氣症狀持續超過8週，仍認為是一般感冒，忽略可能是罹患菜瓜布肺等肺部疾病。

肺部振興醫院內科部部長陶啟偉表示，不論是民眾或是醫師，由於過去對菜瓜布肺的不了解，因此長期被忽略。但菜瓜布肺是致命的肺部疾病，平均存活期約2至5年，致命性不亞於癌症。陶啟偉表示，菜瓜布肺常見的症狀為呼吸急促及長期乾咳，隨著病程發展，會出現疲憊、無力等症狀。若是早期發現菜瓜布肺，可在肺功能惡化前，透過抗纖維化標靶藥物維持功能。