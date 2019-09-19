國際醫療照護論壇在台舉行 副總統陳建仁分享我國成績

2019-09-19 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



英國醫學期刊（BMJ）與美國健康促進協會（IHI）主辦的「2019年國際醫療照護品質與安全論壇」今日在台舉行，與會人數逾1200人創下新高，副總統陳建仁出席與國際貴賓分享台灣健康照護系統的建置經驗。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長林啓禎表示，彭博（Bloomberg）去年評比我國為全球醫療效率第9強的國家，美國國家地理頻道紀錄片介紹的全球前兩百大醫院台灣就囊括14間，排名全球第三，僅次於美國與德國，因此「Health for All, Taiwan can Help」並非口號，台灣能與其他國家一同促進世界人民健康福祉。

台灣近年積極利用資訊科技提升病人的健康照護，陳建仁分享，我國102年建置「健保雲端藥歷系統」，105年再擴大建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」（NHI-MediCloud System），全國特約醫療院所可經由這個平台查詢民眾用藥、手術、檢查檢驗、復健醫療等多項紀錄，作為醫師處方及藥師調劑藥品的參考，因而能大幅減少重複用藥或重複檢驗，對於民眾健康安全、醫師提供連續性照護以及國家整體醫療費用節省的幫助均不小。

陳建仁表示，以重複用藥問題來說，過去長期以來，高血壓、高血脂、糖尿病、思覺失調症、憂鬱症、焦慮與失眠等慢性病用藥容易被重複拿、重複吃，藥費約占健保整體藥費的兩成五。不過，我國推動雲端藥歷等計畫後，這六大類藥品的用藥日數重疊率降幅均相當明顯，像是高血壓的用藥日數重疊率，就從103年的1.32%降為107年的0.47%；思覺失調症的用藥日數重疊率也從103年的2.12%降至107年的0.54%。

此外，我國103年推出「健康存摺」，提供民眾查詢個人近三年的健康資料，包括門住診就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查資料、過敏、預防保健、就醫提醒、器捐或安寧緩和醫療意願等功能，去年起更新增眷屬管理功能，助民眾掌握自身健康狀況與增進自我照顧能力。根據健保署統計，截至108年7月底，「健康存摺」使用人數達137萬人，其中65歲以上長者約有12萬人。