國際醫療照護論壇在台舉行 副總統陳建仁分享我國成績

2019-09-19 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



英國醫學期刊(BMJ)與美國健康促進協會(IHI)主辦的「2019年國際醫療照護品質與安全論壇」今日在台舉行,與會人數逾1200人創下新高,副總統陳建仁出席與國際貴賓分享台灣健康照護系統的建置經驗。

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長林啓禎表示,彭博(Bloomberg)去年評比我國為全球醫療效率第9強的國家,美國國家地理頻道紀錄片介紹的全球前兩百大醫院台灣就囊括14間,排名全球第三,僅次於美國與德國,因此「Health for All, Taiwan can Help」並非口號,台灣能與其他國家一同促進世界人民健康福祉。

台灣近年積極利用資訊科技提升病人的健康照護,陳建仁分享,我國102年建置「健保雲端藥歷系統」,105年再擴大建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」(NHI-MediCloud System),全國特約醫療院所可經由這個平台查詢民眾用藥、手術、檢查檢驗、復健醫療等多項紀錄,作為醫師處方及藥師調劑藥品的參考,因而能大幅減少重複用藥或重複檢驗,對於民眾健康安全、醫師提供連續性照護以及國家整體醫療費用節省的幫助均不小。

陳建仁表示,以重複用藥問題來說,過去長期以來,高血壓、高血脂、糖尿病、思覺失調症、憂鬱症、焦慮與失眠等慢性病用藥容易被重複拿、重複吃,藥費約占健保整體藥費的兩成五。不過,我國推動雲端藥歷等計畫後,這六大類藥品的用藥日數重疊率降幅均相當明顯,像是高血壓的用藥日數重疊率,就從103年的1.32%降為107年的0.47%;思覺失調症的用藥日數重疊率也從103年的2.12%降至107年的0.54%。

此外,我國103年推出「健康存摺」,提供民眾查詢個人近三年的健康資料,包括門住診就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查資料、過敏、預防保健、就醫提醒、器捐或安寧緩和醫療意願等功能,去年起更新增眷屬管理功能,助民眾掌握自身健康狀況與增進自我照顧能力。根據健保署統計,截至108年7月底,「健康存摺」使用人數達137萬人,其中65歲以上長者約有12萬人。