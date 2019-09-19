清大新生宿營爆A流群聚 尚未見重症個案

2019-09-19 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



清華大學爆出群聚A型流感，清大材料系大一、大二於9月13至15日舉行新生營隊活動，共150名學生參加，活動結束後四成學生出現症狀，17日陸續傳出38名學生遭傳染類流感病毒。疾管署表示，目前確診個案都是輕症，未見重症個案。提醒今年夏季流感罕見悶燒，恐需到十月中旬疫情才會下降。

今年夏季流感疫情從八月底持續上升，上周類流感門急診就診人次高達8萬多人，較前一周上升3.3％，創下近年同期新高。該波夏季流感以A型流感為主，其實清大流感群聚在近日並非少見事件，光上周單周就有30起校園流感群聚，名單中從幼兒園到大專院校都有，研判這波疫情將在維持一個多月。

針對清大流感群聚，校方與衛生局於第一時間掌控疫情，並通知材料系一、二年級至18日起停課5天，所有學生自主隔離外，需每日按時回報自主監控，以防疫情再度擴大。疾管署副署長羅一鈞表示，目前流感疫情持續升溫，學生集體互動密集，往往一人出現流感症狀上課，就會造成群益疫情傳播，提醒有症狀學生務必在家休息，養成勤洗手、戴口罩習慣。