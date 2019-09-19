中和本土屈公病再爆兩例 發病後去過台南

2019-09-19 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



新北市本土屈公病疫情似有燎原之勢，自中和國強嶺爆史上首起屈公病群聚後，短短三周新店、新莊、永和，甚至是台北市都出現確診個案。

疾管署今下午3時公布，新北市中和區又新增兩例本土屈公病確診病例，甚至傳出一個案可傳染期在台南市活動及就醫。由於南部埃及斑蚊更易造成屈公病流行，擔心疫情因此南移，疾管署已要求台南市政府衛生局進行防治工作。

兩個案分別為中和區力行里50多歲男性及外南里60多歲女性，五旬男子9月6日起出現肌肉關節疼痛、發燒等，於9月6日至12日間在台南市和新北市六次就醫，17日採檢出屈公病抗體陽性。六旬婦9月15日出現嘔吐症狀就醫，因陸續出現發燒、頭痛及手腳關節疼痛等症狀，17日再次就醫通報確診。

疾管署副署長羅一鈞表示，2名個案均無出國旅遊史，平時活動地以住家及工作地為主，發病前都曾到國強嶺周邊活動，研判於國強嶺週邊感染可能性較高。衛生單位已針對2名個案居住地及活動地周邊進行噴藥、孳生源清除、化學防治及周邊擴大50公尺疫情調查及健康監測等工作。

男子發病後9月6日及7日曾至台南市活動及就醫，羅一鈞表示，南部埃及斑蚊更易造成屈公病流行，因同是病媒蚊的白線斑蚊叮咬習性是「吸好吸滿」，但埃及斑蚊敏感、人移動就會中斷吸血；台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森提醒，一隻埃及斑蚊平均會傳給16個人。

目前國強領相關群聚已累積15例，羅一鈞強調，非管制失靈，研判疫情尚未進入社區，且原熱區疫情正趨緩。隨著疫情轉化，新北市都有增加封鎖點，若擅闖最高可處30萬元罰鍰。研判國強嶺周邊可能還存有非封鎖點的危險區，籲民眾十月中旬前盡量勿前往國強嶺附近。