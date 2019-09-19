張麗善協調日統客運 業者同意11月再取消優惠票

2019-09-19 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



國道客運日統客運因年虧損近2千萬元，業者宣布10月1日起，取消4條國道路線年長者優惠票價，雲林縣長張麗善今天前往日統公司協調，盼望能有3個月緩衝時間；日統董事長林義風則同意暫緩一個月不取消優惠。

林義風說，「發展大眾運輸條例」第9條規定，大眾運輸票價除法律另有規定優待者，一律全價收費，優待者差額所造成短收，應由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼，他認為企業承擔部分差額，是善盡責任，但短收得全部吸收不太公平。

日統總經理林澤民也提到，客運目前票價是以2006年的物價為標準，並以當時老人人口5%計算，依規定票價每2年檢討一次，但早就10幾年來沒有調漲，雲林現在老人人口超過18%，加上近幾年一例一休成本提供，要長期有長者優惠不漲價實在很難經營。

張麗善會中先感謝日統客運，她說，日統客運在雲林大眾運輸上扮演重要角色，她也認為中央對偏鄉及旅遊的交通補助經費很多，但一般公車交通補助幾乎沒有，雲林資源少、老年人口多，現有法令難照顧民眾需求。

張麗善表示，她已請社會處向中央爭取放寬法令，並請中央幫忙吸收差額，再十幾天就要10月份，希望日統能給縣府3個月緩衝期，大家共體時艱為雲林民眾著想。