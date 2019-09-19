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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

張麗善協調日統客運 業者同意11月再取消優惠票

2019-09-19 15:45聯合報 記者李京昇╱即時報導

國道客運日統客運因年虧損近2千萬元，業者宣布10月1日起，取消4條國道路線年長者優惠票價，雲林縣長張麗善今天前往日統公司協調，盼望能有3個月緩衝時間；日統董事長林義風則同意暫緩一個月不取消優惠。

林義風說，「發展大眾運輸條例」第9條規定，大眾運輸票價除法律另有規定優待者，一律全價收費，優待者差額所造成短收，應由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼，他認為企業承擔部分差額，是善盡責任，但短收得全部吸收不太公平。

日統總經理林澤民也提到，客運目前票價是以2006年的物價為標準，並以當時老人人口5%計算，依規定票價每2年檢討一次，但早就10幾年來沒有調漲，雲林現在老人人口超過18%，加上近幾年一例一休成本提供，要長期有長者優惠不漲價實在很難經營。

張麗善會中先感謝日統客運，她說，日統客運在雲林大眾運輸上扮演重要角色，她也認為中央對偏鄉及旅遊的交通補助經費很多，但一般公車交通補助幾乎沒有，雲林資源少、老年人口多，現有法令難照顧民眾需求。

張麗善表示，她已請社會處向中央爭取放寬法令，並請中央幫忙吸收差額，再十幾天就要10月份，希望日統能給縣府3個月緩衝期，大家共體時艱為雲林民眾著想。

林義風原先仍決定10月份要漲價，但他說，他感受到張麗善親自來訪誠意，他決定先延後一個月取消老人優惠票，10月國慶等假日先讓大家好過節，老人優惠票等到11月再取消。

國道客運日統客運，因年虧損近2千萬元宣布10月1日起，取消4條國道路線年長者優惠...
國道客運日統客運，因年虧損近2千萬元宣布10月1日起，取消4條國道路線年長者優惠票價。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣長張麗善（右二）今天到訪日統客運。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今天到訪日統客運。記者李京昇／攝影
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票價張麗善日統客運

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