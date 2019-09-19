助Uber司機轉型 加開考試可容納2.1萬人次

2019-09-19 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



Uber與計程車業者紛擾，交通部指出，將協助UBER司機盡快轉型，已經協調加開計程車駕駛人執業登記證考試，本月至11月加開45場次，預計容納2.1萬人次。

為落實小客車租賃業及計程車客運業分業管理，交通部今年6月6日修正汽車運輸業管理規則第103條之 1，對小客車租賃業與資訊平台業者合作提供附駕載客服務者明確訂定管理機制，該條文正式實施後，小客車租賃業駕駛人若須繼續透過資訊平台提供短程服務，須取得計程車駕駛人資格，轉職進入計程車客運業市場。

交通部表示，已商請警政署協調各地警察機關大力配合增加計程車駕駛人執業登記證考試能量，9月至11月共辦理 45場次，預計可容納21820 人次，請有轉職意願的Uber駕駛人必須於10月6日前報考「計程車駕駛人執業登記 證」一次，並最晚於10月底前考取執業登記證。

交通部表示，駕駛於拿到執業登記證後，一個月內應完成計程車牌掛牌，不過惟前述已有轉業意願，且領 有執業登記證之原 Uber 駕駛人，若因故受不當影響而生未及轉換，不在此限。

交通部表示，這是UBER公司、駕駛人自救會在 6、7 月期初的抗拒、抵制之後， 已能回歸理性接受，並積極配合交通部相關轉型措施，因此其通緩衝期措施。