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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

隨便拍都是劇照！台灣人最愛的海外婚紗地點 這裡男神女神都去過

2019-09-19 15:50DailyView網路溫度計 綜合報導

婚紗順便蜜月吧

現在新人結婚已經不像過去遵循傳統，有些人未必會舉辦婚禮宴客，但一定會拍有紀念意義的婚紗照，出國去拍更是流行！不少婚攝工作室都規劃了海外婚紗包套行程，加上不少藝人CP像是郭碧婷、舒淇、周杰倫釋出的質感婚紗照，每個女孩看了都會生火啊！

牽著手漫步在國外的街道上，能有專業團隊記錄幸福的時刻有多好？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查台灣的新人們，最愛去的海外婚紗拍攝地點！

沖繩Kariyushi海灘的沙灘超白，配上藍天碧海，景致優美。 記者饒磐安／攝影
沖繩Kariyushi海灘的沙灘超白，配上藍天碧海，景致優美。 記者饒磐安／攝影
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No.10 韓國

愛追劇的女孩，總會幻想能跟歐巴踏上紅毯，甚至穿上劇中的時尚浪漫韓風婚紗。在韓國拍婚紗的優點，就是有重金打造的實景攝影棚，裝潢精緻高質感，幾個小時就可以拍出十幾組不同風格的照片。除了有許多駐台的包套代辦公司可選，飛韓國的機票便宜，不用休太多天假，就可以擁有韓劇女主角的夢幻妝髮和婚紗照，是小資族的首選。

No.9 峇里島

峇里島是台灣人最喜愛的度假勝地，舉辦一場宛如電影情節的海島婚禮，也是許多人心中的夢想！

夢幻的沙灘大海再加上耀眼的陽光，怎麼拍怎怎麼美。除了海島風情，峇里島還有水上皇宮、瀑布以及水晶教堂等婚紗熱點，新人拍完婚紗還可以安排悠閒的假期。

No.8 澳門

在所有海外婚紗中，澳門可說是相當平價的選擇，大約5萬元以下就能夠搞定。由於澳門有許多葡萄牙式的建築，在石板小巷相互擁抱、走幾步路又能到達充滿異國氛圍的老房子，透過鏡頭宛如來到歐洲古堡，到了晚上，也能在氣派的酒店外呈現氣派的另一面。預算低又能拍出與台灣不同感覺的婚紗，可說是CP值相當高。

No.7 布拉格

周杰倫和昆凌的超夢幻婚紗曝光後，布拉格立刻成為海外婚紗的朝聖熱門選擇！登上舊皇宮頂樓陽台，把城堡和舊城區的尖塔紅屋頂當作背景，在查理大橋沿岸用愛情鎖見證幸福，整個布拉格呈現出的唯美時代感，更是吸引新人選擇此地留下愛情回憶的重要原因。

No.6 倫敦

大笨鐘、倫敦眼、倫敦塔橋、泰晤士河，這些代表浪漫古典的哥德式建築，讓婚紗照瞬間成為電影場景。倫敦的街景融合復古與現代，在泰晤士河沿岸也都是世界級的地標，在這些歷史的建築前為兩人的愛情見證，更有意義。

No.5 義大利

海外婚紗的熱門選擇義大利，從威尼斯、佛羅倫斯到羅馬都有不同風情，新人可以在浪漫的水都威尼斯乘著貢多拉，也能在佛羅倫斯欣賞華麗文化建築，夜晚的羅馬街道上也有神聖的魅力。最近結婚的藝人郭碧婷和向佐，也是選擇在義大利拍攝婚紗。

No.4 北海道

從台灣到北海道只需4個小時，在台灣見不到這種整片銀白色的雪景，浪漫的北國氛圍當然成為新人憧憬的選擇。雖然不少拍攝過的網友都分享，在雪地拍婚紗實在冷到不行，但出來的成品往往讓人驚艷，更有不少人是把去北海道拍婚紗當成另一次小蜜月。

No.3 京都

京都可說是台灣人遊日最愛的景點，滿滿的木造矮平房，是相當能展現日本傳統的地方。喜歡復古、優雅、文青風的新人，當然會愛上京都，尤其是看到坤達和柯佳嬿宛如偶像劇般的婚紗照，甜蜜到都想婚了。

No.2 巴黎

巴黎能滿足女孩對愛情的幻想，隨處可見美麗的百年建築，每個轉角就有濃濃的咖啡香，還有哪裡比花都巴黎更適合紀錄情侶之間的愛情故事？巴黎的街道和人群都是最美的風景，在當地拍婚紗也是受歡迎的，據說巴黎人相信看到或摸到新人的婚紗會帶來好運。

No.1 沖繩

從台灣飛沖繩，只要1至1.5小時就能到達！兩小時內就可享受在陽光、沙灘、綠林的環抱下拍攝婚紗，不花大把時間就能完成海外婚紗或婚禮夢想。到海島國家拍婚紗費用不太便宜，而沖繩算是CP值最高的一個海外婚紗選擇。

除了交通方便，沖繩有不少美麗教堂，許多人更會選擇包套一條龍將婚禮、婚紗照搞定，因為很多台灣人會去，所以代辦公司不少，在語言溝通上也沒有太大問題。邊玩邊拍婚紗，絕對會是難忘的經驗。

圖／DailyView網路溫度計提供
圖／DailyView網路溫度計提供
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婚紗義大利巴黎建築愛情沖繩北海道

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