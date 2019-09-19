颱風「塔巴」下午生成 對台灣暫無影響

2019-09-19 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



中央氣象局指出，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2點已發展為第17號颱風，國際命名為TAPAH，中文名為塔巴，目前塔巴颱風距離鵝鑾鼻東方約800公里海面上，未來將朝西轉西北方向行進，對台灣暫時無直接影響。

氣象局表示，周五至下周日颱風將逐漸由台灣東邊北上，並加強東北風，迎風面的北台灣易有斷斷續續的降雨，有時降雨會較顯著，花東及南部地區偶爾也會有些零星降雨，中部地區則是多雲天氣，午後山區有小範圍陣雨的機率；氣溫方面，北東由於降雨關係，白天只有27到30度，感受濕涼，中南部地區則仍有29至33度。