親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

颱風「塔巴」下午生成 對台灣暫無影響

2019-09-19 15:37聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

中央氣象局指出，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2點已發展為第17號颱風，國際命名為TAPAH，中文名為塔巴，目前塔巴颱風距離鵝鑾鼻東方約800公里海面上，未來將朝西轉西北方向行進，對台灣暫時無直接影響。

氣象局表示，周五至下周日颱風將逐漸由台灣東邊北上，並加強東北風，迎風面的北台灣易有斷斷續續的降雨，有時降雨會較顯著，花東及南部地區偶爾也會有些零星降雨，中部地區則是多雲天氣，午後山區有小範圍陣雨的機率；氣溫方面，北東由於降雨關係，白天只有27到30度，感受濕涼，中南部地區則仍有29至33度。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會發展成今年17號颱風塔巴，預期會在日本宮古...
位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會發展成今年17號颱風塔巴，預期會在日本宮古島和那霸間通過。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
分享

颱風氣象局天氣動態

相關新聞

中和本土屈公病再爆兩例 發病後去過台南

2019-09-19 15:46

史丹佛大學研究：台灣人酒精不耐症機率世界第一

2019-09-19 13:19

小白猴再現蹤！雲林生態園區稀客到訪

2019-09-19 11:52

網路將可買普悠瑪太魯閣站票 專家認為應先檢討配位

2019-09-19 11:01

C肝新藥健保給付用罄 加碼後暫限縮藥物使用條件

2019-09-19 13:12

清大新生宿營爆A流群聚 尚未見重症個案

2019-09-19 15:57

隨便拍都是劇照！台灣人最愛的海外婚紗地點 這裡男神女神都去過

2019-09-19 15:50

助Uber司機轉型 加開考試可容納2.1萬人次

2019-09-19 15:45

張麗善協調日統客運 業者同意11月再取消優惠票

2019-09-19 15:45

超大翠玉白菜變故宮南院門神 有人讚有人傻眼

2019-09-19 15:11

去年每人國內旅遊8.1次 連2年負成長

2019-09-19 14:36

汽油下周恐大漲0.9元 中油吸收0.4-0.5元

2019-09-19 14:36

北士科技園區最後處女地 4大建商91億搶購

2019-09-19 14:32

雲端發票有問題？ 小幫手幫你解決

2019-09-19 14:28

Uber條款延後取締 12/1起人、車不合法都開罰

2019-09-19 14:20

網路將可買普悠瑪、太魯閣站票 專家：先檢討配位

2019-09-19 14:18

2部長推山脈旅遊搭直升機上嘉明湖 山友：應親自爬一趟

2019-09-19 14:17

身障者就醫寸步難行 國健署年底試辦友善診所計畫

2019-09-19 14:10

身障者診所就醫有障礙 逾半數輪椅進不了門

2019-09-19 14:09

食藥署清查含NDMA胃藥 10月中旬前訂檢驗標準

2019-09-19 13:08

給精障者一個降落傘 衛福部將廣設心衛中心

2019-09-19 13:05

正統治療遇瓶頸 有醫師推順勢療法做輔助治療

2019-09-19 12:52

陸周遭9國淪豬瘟疫區 蘇揆：台灣能守住是因嚴格把關

2019-09-19 12:21

幫癌友一把 沒長髮捐？製作假髮經費也很缺

2019-09-19 12:15

非洲豬瘟攻進韓等9國 蘇讚我防疫關鍵：手提行李100%檢驗

2019-09-19 12:07

身障者就醫寸步難行 國健署年底試推友善診所

2019-09-19 12:02

胃藥含NDMA不純物 食藥署要清查國內藥品

2019-09-19 11:52

自行車升級計畫縮水？交通部：成效良好再提擴充計畫

2019-09-19 11:33

診所缺無障礙空間 雙北逾五成輪椅連大門都進不了

2019-09-19 11:32

台灣人不愛國內旅遊？ 去年旅次、花費都縮水

2019-09-19 11:27

Uber Eats攜手全家 可送日用品、鮮食、咖啡

2019-09-19 11:08

攝影賽疑空拍作品得獎惹議 港務公司將重審

2019-09-19 10:23

明早手機警報響勿驚慌 9時21分災防演練

2019-09-19 10:19

老菸槍喉嚨卡卡嗓音有磁性竟是罹喉癌前兆

2019-09-19 10:15

交通部、內政部推山脈旅遊 視察玉山做暖身

2019-09-19 09:46

台中腸病毒疫情居高不下連3周流行高峰

2019-09-19 09:35

神經移植治療突破 新幹細胞療法恢復期可望縮短三分之二

2019-09-19 09:33

氣象局：明起變天 北部、東半部降雨時間拉長

2019-09-19 09:22

山林步道下周一解禁 國家公園林管單位準備好了

2019-09-19 07:58
看更多

熱門文章

颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47

每日星座運勢／牡羊善解人意受歡迎　戀情急速加溫

2019-09-19 00:00

史丹佛大學研究：台灣人酒精不耐症機率世界第一

2019-09-19 13:19

彭啟明：熱低今有機會成颱 周五、六外圍影響台灣

2019-09-19 07:44

Uber Eats攜手全家 可送日用品、鮮食、咖啡

2019-09-19 11:08

山林步道下周一解禁 國家公園林管單位準備好了

2019-09-19 07:58

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

全聯2020年底全門市上架現烤阪急麵包

2019-09-19 02:51

台灣人不愛國內旅遊？ 去年旅次、花費都縮水

2019-09-19 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top