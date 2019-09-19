超大翠玉白菜變故宮南院門神 有人讚有人傻眼

2019-09-19 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



六腳公所承租鄉道嘉57線鄰近蒜頭村六腳農會旁空地，以玻璃纖維材質設巨型故宮三寶意象，肉形石、翠玉白菜、毛公鼎，最近完工，本月底舉行慶祝儀式。圖／鄉公所提供 分享 facebook

嘉義縣故宮南院為敦親睦鄰，連結周邊鄉鎮市共同行銷故宮意象，委託在地太保市及周邊共6個鄉鎮市公所，在重要路口設故宮意象或改善觀光設施，六腳鄉設巨型故宮三寶:肉形石、翠玉白菜、毛公鼎完工；太保計畫在高鐵站旁設巨型「青花瓷」；民眾對仿故宮國寶大型意象，看法觀感不同，有人認為增添意象地標拍照景點很棒，有人感到突兀。

為平衡南北文化，國家重大文化建設故宮南院開幕近4年，未帶動周邊鄉鎮市觀光經濟發展，產生外溢效應，遭地方詬病，為連結周邊鄉鎮行銷故宮意象，立委蔡易餘爭取故宮經費，委託太保、六腳、新港、朴子、東石、鹿草等6鄉鎮市公所，各以500萬元改善觀光設施，或在重要路口設故宮意象。

六腳公所承租鄉道嘉57線鄰近蒜頭村六腳農會旁空地，以玻璃纖維材質設巨型故宮三寶意象，肉形石、翠玉白菜、毛公鼎，最近完工，本月底舉行慶祝儀式，巨型故宮三寶吸睛，成為鄉親遊客打卡熱點，但有民眾感到突兀； 亞洲大學視覺傳達設計系教授謝省民說，巨型故宮三寶有趣吸睛，國寶仿真很難，若能增加設計創意元素會更好。

六腳鄉長陳川崎說，巨型故宮三寶入口意象完工，連結南故宮，讓鄉親遊客認識國寶，連結朴子溪自行車道，做親子旅遊及打卡觀光景點；太保市長黃榮利說，青花瓷是故宮明星國寶，公所將在高鐵站旁設置巨型「青花瓷」意象，委託廠商打造青花瓷模型，近期安置。

鹿草鄉及東石鄉公所闢建自行車道，連結南故宮；朴子市過去有台糖五分車連接南故宮所在地糖廠，因此，公所整建市區鐵支路公園及小火車，綠美化，做連接故宮意象；新港鄉公所在潭大村建涼亭連結介紹故宮； 故宮南院說，尊重鄉鎮市公所規畫運用。