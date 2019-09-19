分級醫療雙向轉診 東元醫院擴大合作照顧患者

2019-09-19 13:56 中央社 新竹縣19日電



東元綜合醫院去年配合衛福部，推動分級醫療、雙向轉診政策，副院長黃禹仁今天表示，目前已與150家醫療院所合作，服務超過594名病患，也讓醫療資源發揮更大效益。

東元綜合醫院今天公布，去年承接健保署北區業務組執行「竹北東元雁行計畫、醫療分級齊步行」成果。黃禹仁說，院方響應分級醫療、雙向轉診政策，讓醫院與診所能共享醫療資訊系統，並即時提供病人的醫療報告，讓患者擁有更好的照顧。

黃禹仁表示，透過「雁行計畫」，病患從診所轉診至醫院，在部份負擔收費減少新台幣140元，同時，在每個診次保留8個轉診優先名額，提供轉診來的患者優先掛號，並且設置了24小時轉診聯繫窗口，方便合作醫療院所及機構聯絡。

他指出，在「雁行計畫」的雙向轉診與出院準備，更銜接長照服務，讓65歲以上長者在出院後，能再次持轉診單回原診所後，診所醫師也能取得患者就醫完整病歷，進行後續追蹤治療，落實分級醫療與政府長照2.0的政策。

東元綜合醫院社區健康中心主任黃彗倫表示，由合作診所轉診住院，並且有長照需求患者，透過分級醫療政策，讓患者在出院前3天即可開始評估照顧管理，縮短出院後等待長照服務的時間，如交通接送、居家無障礙環境改善、餐飲服務等。

黃彗倫說，東元綜合醫院雁行團隊，發揮區域醫院負責急重難症醫療，一般輕症及在穩定病人後，則可以轉至社區診所持續追蹤照護，提供病患完整性、連續性的醫療服務。