史丹佛大學研究：台灣人酒精不耐症機率世界第一

2019-09-19 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國健署研究推估，台灣每年約有4500人死於酒害，平均每天就有11人死亡。台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，重度飲酒者得到食道癌風險甚至可高達50倍，史丹佛大學警告台灣人，最好不要喝。

根據世界衛生組織統計，105年全球有超過300萬人死於酒害，這些因飲酒而死亡的人口中，有28.7%死於酒駕事故及暴力傷害，21.3%死於消化道疾病，包括肝炎及肝硬化，19%死於心血管疾病、12.6%死於癌症。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏表示，台灣近一半的人因先天遺傳而缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」，一喝酒就臉紅，無法正常代謝酒精轉化的乙醛。乙醛的累積在這些民眾的身上除了引起臉紅以外，還會導致心跳加快，頭痛，頭暈，噁吐，宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」。

「酒精不耐症」是亞洲人特有的基因變異，會大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍。全球估計約有5億6000萬東亞人帶有酒精不耐症，依據史丹佛大學研究，台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，直接被警告特別需要節制，最好不要喝。

過去認為適度飲用紅酒能保護心血管疾病的指引，也被推翻。國健署菸害防制組組長羅素英引用國際知名醫學期刊刺胳針「the Lancet」2018年發表的大型研究，發現並不存在無害飲酒的限量，台灣每年超過4萬人因飲酒而生病，只有把飲酒量降到0，才能避免酒精對身體的各種危害。

羅素英強調，即便是少量飲酒，得到癌症的機會為不喝酒的1.26倍，過量飲酒甚至會高達5.13倍。喝酒會提高罹癌風險，包括口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等，建議民眾盡量避免飲酒，如果有需要喝酒的場合，以茶水代酒，謝絕勸酒，養身又健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康