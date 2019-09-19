C肝新藥健保給付用罄 加碼後暫限縮藥物使用條件

2019-09-19 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



C肝新藥自從2017年1月起納入健保給付，完整療程治癒率達98％，納入給付2年來已數次討論放寬病患治療用藥條件，只要測到病毒即可用藥。然而由於今年預算已用罄，勻支經費尚不足供應所有病人，健保署宣布暫時限縮給藥物使用條件。

今年9月20日至起至年底以前，預算將優先釋出2.65億給肝硬化程度達到F3或F4，或超音波診斷為肝硬化併食道或胃靜脈曲張、超音波診斷為肝硬化併脾腫大的病人，剩餘預算才會考慮開放給嚴重度較低者。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，健保總額自106年起編列C肝用藥專款，過去三年已從31億、49億，成長到今年65億，以往用罄就不再加碼。今年預算已於7月用罄，已治療4.2萬人。為讓治療延續，健保會7月16日首度以勻支預算加碼，今年底以前Ｃ肝專款最多還有19億。

戴雪詠表示，目前優先釋出2.65億，將針對肝硬化程度達F3或F4的病人進行治療，估計人數是4000人，佔Ｃ肝總人口的2成。健保署估計，提供這4000人治療需要8億，應有剩餘預算可逐步盤點釋出給嚴重度較低的病人。