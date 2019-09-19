食藥署清查含NDMA胃藥 10月中旬前訂檢驗標準
針對國際傳出部分胃藥的抗潰瘍成分「雷尼替定」（ranitidine），含不純物「N-亞硝基二甲胺 （N-Nitrosodimethylamine, NDMA）」，食藥署表示已啟動全面清查作業，並將於10月18日前訂立檢驗標準。
食藥署藥品組科長洪國登表示，我國核可「雷尼替定」（ranitidine）成分之藥品許可證共38張，包含知名用藥胃治潰、即適治潰等。洪國登表示目前國內使用該成分的胃藥約8000萬顆，有處方藥也有指示藥，將從健保用量較大的製劑及原料藥優先抽樣。並已要求業者針對市售效期內所有含「雷尼替定」成分的原料藥及製劑進行檢驗，未檢出NDMA始得供製造使用，若製劑檢驗不符合規定者，立即停止販售。
NDMA是一種環境致癌物，可在水、肉類、乳製品、蔬菜等一般食物中被發現。洪國登進一步表示，目前美國官方認為藥品所含的致癌成分劑量低，甚至低於在一般食品中可能攝取到的量，並未建議病人停藥。且胃藥和先前亦傳出含NDMA的高血壓藥服用劑量不同，因此對於可接受之含量標準，還將和國際合作討論。由於業者須於108年10月18日前回報檢驗結果，洪國登說會在這之前商討出結果。
含「雷尼替定」（ranitidine）藥品主要用於胃灼熱、消化不良（酸引起）、胃酸過多、十二指腸潰瘍。食藥署表示將持續對受影響藥品，即時公布受影響藥品資訊，並透過多重管道提醒醫療人員及民眾注意，以保障民眾用藥安全。若民眾對使用之藥品有任何疑慮，也可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師。
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