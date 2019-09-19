給精障者一個降落傘 衛福部將廣設心衛中心

2019-09-19 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



電視劇「我們與惡的距離」討論精神疾病議題，讓觀眾對精神疾病有了初步瞭解，但多數民眾對精神疾病仍感恐懼，伊甸基金會與台灣家連家精神健康教育協會，今倡議效法美國的降落傘計畫，增加國內精障社區支持服務模式，不讓強制就醫成為重度精神疾病患者唯一的選擇。衛福部心口司回應，第一步將思考如何消除汙名化，近期也將著手新增各縣市的社區心理衛生中心。

台灣家連家精神健康教育協會理事長黃莉玲表示，自己就是照顧思覺失調症患者長達7年以上的家屬。弟媳產下3個孩子後，身心狀況不穩，確診為思覺失調症，弟弟長期旅外，弟媳都是由她與其他家人照顧，一開始她與家人，完全不知道什麼是思覺失調症，當弟媳服藥後出現錐體外症候群，家人大多覺得害怕。

黃莉玲說，思覺失調症的患者有時候會沉浸在自己的情緒中，照顧的過程中，家人不曉得怎麼溝通，常會用罵的或激動的情緒互動，特別是出現錐體外症候群的症狀時，家人帶她去了好幾次廟宇驅魔，後續與其他病友互動時，有些病友甚是花了一百多萬替患者驅魔，這些都是不認識該疾病所導致的問題。

黃莉玲說，弟媳的思覺失調症是在他們照顧7年以後才逐漸穩定，主要也是因為他們開始認識思覺失調症後，才逐步跟弟媳的疾病和平共處，照顧的人也不會因為不懂該疾病，給予病患壓力。許多患者家庭若能在早期認識思覺失調症，都能早一點幫助疾病穩定，甚至兩到三年就能穩定。

伊甸活泉之家主任廖福源表示，當家庭面對到精神疾病時，常會產生「精神危機」，雙方互不理解的狀態下，變得難以相處、溝通，強制住院常常成為患者唯一的去路。實際上，病患被隔離在社區之外，反而會出現相對剝奪感覺，且也不利於病情穩定，呼籲政府應效法美國的「降落傘計畫」，推廣精神障礙者社區服務模式，給予精障朋友在直接入院外，還有更多元的選擇。

衛福部次長蘇麗瓊表示，過去台灣對於精神疾病的照顧都是從「機構照顧」開始，幾乎很少介入醫療，多是把患者關在機構裡。早期的照顧方法是不人道的，促使慢慢推展到社區照顧，現在政府也鼓勵醫師走出醫院到社區服務，無論是社區關懷訪問等，政府皆有經費補助。