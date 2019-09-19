治療巴金森氏症 花蓮慈濟引進深部腦刺激手術

2019-09-19 13:06 中央社 花蓮縣19日電



花蓮慈濟醫院引進新一代的深部腦刺激DBS手術，目前全台僅花蓮慈院做此手術，今年已完成10例，8月也納入健保，嘉惠巴金森氏症等病患。

深部腦刺激手術（ Deep Brain Stimulation，簡稱DBS ）是針對巴金森氏症等許多動作障礙疾病最有效，也是最後一個治療方式。為推動更精準的手術，花蓮慈濟醫院率先引進二代晶片，進行「指向性深腦刺激手術」，今年已經累積超過10例個案，今天上午舉辦成果發表會。

花蓮慈濟醫院神經功能科主任陳新源表示，二代晶片進行放電同時可以選擇方向，讓放電治療更加精準。從臨床治療成果來看，精準放電可讓放電量更小，又能有效減少藥量和副作用，延長電池壽命。接受此手術的病人，平均可減少近4成的藥量，進而減少藥物費用及副作用。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，自2002年以來，已成功完成超過250例DBS手術，並協助國內外9家醫學中心完成其首例DBS手術。

「5年前通過可以給付電池，如今終於全部通過納入給付。」在陳新源大力推動下，促成中央健保署在今年8月1日公布，將DBS手術全線材都納入健保給付項目。

花蓮慈濟醫院指出，DBS手術原本需自費約新台幣130萬元，現在全部納入健保之後，在沒有其他補助的情況下，病人只需負擔不到20萬元。

34歲那年發病的楊姓病患，2004年就曾進行評估，但考量吃藥還有一定的療效，且當時的手術費用高昂，遲未能決定手術治療，等了15年終於等到手術納入健保給付，近日重新接受評估。

楊姓病患說，他從事電器相關工作，一開始發病的時候症狀出現左手顫抖到無法鎖螺絲，看了幾家醫院後才找到花蓮慈濟醫院。10多年的藥物治療帶來副作用，對生活產生不少困擾。

陳新源指出，除了巴金森氏症以外，目前已被認可的DBS適應症還包含有肌張力不全、原發性顫抖與頑固型癲癇。未來希望這3個適應症也能納入健保的範圍，尤其是肌張力不全，因為目前臨床上大多數個案都是兒童，而且研究指出，經過DBS治療過後的兒童，腦組織有很大的機會可以獲得修復，這對他們的人生將是非常大的轉變。