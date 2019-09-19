正統治療遇瓶頸 有醫師推順勢療法做輔助治療

2019-09-19 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



順勢療法（homeopathy）是歐洲古典醫學，但國人對此仍屬陌生。醫師指出，該療法是在醫師評估後，提供高度稀釋與震盪後的製劑來緩解不適，在西醫束手無策之時，是輔助的選擇之一，部份患者症狀有不錯的改善。

順勢療法（homeopathy）已存在歐洲200多年歷史，被不少歐美國家認同，其開山始祖為德國醫師哈尼曼（Samuel Hahnemann）。

據了解，哈尼曼當年在翻譯英國古典醫學書時發現，當病人無藥可用時，醫師把藥再加重就會醫死病患。另外，他也曾親嚐瘧疾藥，從低濃度吃到高濃度，發現高劑量使他產生類似瘧疾症狀，並將這現象歸類為「以同治同」。

哈尼曼懷疑，或許藥物濃度愈低時效果愈好，於是拿各式生物或礦物等物質進行稀釋震盪，做成微量製劑再交給病人使用，沒想到症狀緩解。他因此推動順勢療法，並吸引不少人追隨，成為另類療法的大宗。

順勢製劑的濃度到底有多微量？台灣順勢醫學會前理事長、開業皮膚科診所醫師鄭世富說，製劑原料每次以1:100兌水稀釋，不同製劑稀釋次數相異。若稀釋30次，濃度為10的負60次方，「猶如將一粒砂糖丟進游泳池內的濃度。」

「我起初對微量到幾乎不存在的順勢製劑，幾乎是不相信的。」鄭世富說，他40多年前在台北榮總服務時，就曾聽當時傳統醫學研究中心創立主任鍾傑提過順勢療法，但他心中存疑，也沒多和鍾醫師討論。

鄭世富說，他20年前移民加拿大，買了一本順勢療法的書閱讀，因為讀得一頭霧水，於是丟在一旁。直到十多年前禽流感和SARS流行，不少民眾利用順勢的某一款製劑來提升自癒力。

「當時我再回頭拿書來讀，發現這款製劑其實60年前就存在了，而且原料來自野鴨的肝臟，製程中被稀釋震盪200次。」鄭世富認為，這是多一個幫病患緩解症狀的機會。

該事件激起鄭世富對順勢療法的興趣，返台後不久就參加剛成立的順勢醫學會，深入研究順勢療法。

鄭世富說，他行醫40多年，皮膚科門診總會碰到有病人是不明原因的皮膚癢，而且是奇癢無比。由於「癢」的原因是抗組織胺作怪，西醫多半會開立抗組織胺止癢，或是開立類固醇藥物，但對少數病人而言，猛吃藥、猛塗藥都沒效。

前陣子鄭世富就碰到一名女性，全身被濕疹糾纏了4到5年，皮膚爛爛的，四處求醫無效，輾轉來到他的診所。因健保藥物大同小異，他問女子要不要試試順勢療法，「一周後回診，她的皮膚就改善許多，病人症狀得到緩解。」

鄭世富分享一款外用順勢製劑，其主成份為「蜂毒」。他說，蜂毒會造成皮膚的紅、腫、癢、痛，當病人因跌打損傷或長疔瘡等造成的皮膚不適症狀，使用製劑是「以同治同」的概念。

雖然順勢療法對病人的效果不一定都明顯，但鄭世富說，他認同在正統治療遇到瓶頸的時候，將順勢療法作為西醫的輔助治療，讓病人有更多的選擇。