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新竹生活節周末登場 邀您慢步護城河

2019-09-19 12:25文／ 新竹市政府

「2019新竹生活節」將於9月21、22日(星期六、日)下午4時至8時，於綠意盎然的護城河畔、幸福廣場及228紀念公園舉辦「慢步護城河&國際日」。屆時將有兒童劇團、手作DIY體驗、生活講座、草地音樂、異國音樂饗宴、街頭藝術擂台秀、國內外文創市集及餐車，新竹市政府邀請民眾帶著輕鬆的心情，一同慢步護城河畔。

圖／新竹市政府 提供
圖／新竹市政府 提供
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林智堅市長表示，邁入第五年的「新竹生活節」，這五年來一直不斷為我們生活的城市注入「美」，打造的不止是幸福城市，更是一個美的城市。正因生活中處處是美學，讓我們一起放鬆享受生活之美，每年「新竹生活節」都會為大家準備非常豐富的活動內容，主要就是希望大家來到這裡，可以暫時放下忙碌的腳步，和家人、朋友很悠閒地坐在草地上，感受青草香、護城河流水聲，來場午後野餐聚會。

圖／新竹市政府 提供
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沈慧虹副市長表示，今年新竹生活節表達「生活是一種美學態度」，美學教育不能等，不僅在學校及家庭中，更在城市中具體實踐。新竹市政府創辦許多藝文品牌，每年度從過年開始的新竹過好年、兒童藝術節；到了夏天會有仲夏藝文季、兒童影展；秋天即有大家最愛的新竹生活節；冬天的感恩季等許多數不完藝文活動，這些精彩活動即是具體表現。新竹市是個有許多外籍朋友的地方，只要來到新竹市都是新竹人，我們透過新竹生活節中異國美食攤位及音樂，讓他們透過舌尖上的美味和藝術思鄉，讓外地遊子的心情能得到情感抒發，本地民眾更可藉此體驗異國文化，包容不同文化。

文化局表示，今年活動特別邀請名人曲家瑞分享「生活是一種美學態度」，鼓勵年輕人就是要勇敢「做自己」，走出自己的「玩美人生」，創造無限可能。且分享美的人事物，是不分國界的，這次在2天的活動中，特別規劃了「異國交流街頭藝術擂台」，邀請俄羅斯、迦納等5組不同國家的表演團體，用詼諧、較勁的趣味方式，讓各個表演團體「以自己的國家為榮」，盡情展現街頭特技，絕對會讓大家看到一場別開生面的國際藝術交流；另外還有邀請小朋友最愛的YOYO家族和年輕人很喜歡的草地音樂-柯智棠和貝克小姐，以及英國、美國、海地等地表演者，演出異國風情的音樂與舞蹈。

文化局指出，今年參加活動的國內外特色攤家、餐車，逾10個國家(美國、土耳其、墨西哥、波蘭等等)，每個商家都有著動人的品牌故事，這些故事雖然日常卻很美麗，文化局也鼓勵大家共同分享自己的美麗日常，並發起「你的新竹日常是什麼」活動，獲得民眾熱烈迴響，將照片上傳新竹生活節粉絲專頁即可獲得限量的紀念悠遊卡。活動當日另有拍照打卡贈限量「新竹好時光藝術巡禮地圖」(500冊/日)，讓民眾在日常中也能輕鬆享受美學生活；幸福廣場打造戶外美術館，讓大小朋友都可以在這邊盡情揮灑，大家特意透過拍照、畫畫，盡情的表達你演中的生活之美。

「2019新竹生活節」活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市新鮮事、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

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